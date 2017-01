Es ist offiziell: Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Nach der Vereidigung seines Vizepräsidenten Mike Pence, legte auch Trump den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede dankte er den Obamas und bekräftigte nochmals: "America first".

Die Antrittsrede von US-Präsident Trump ist international auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Russlands Sprecher Dimitri Peskow will sich keinen "Illusionen" hingeben. Großbritanniens Premierministerin May hofft auf eine "spezielle Beziehung" und Kanzlerin Merkel mahnt Respekt im Umgang miteinander an.

Die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Donald Trump ist weltweit mit Skepsis aufgenommen worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere deutsche Politiker mahnten zu einem Festhalten an der engen Zusammenarbeit mit den USA. Merkel betonte dabei allerdings die Bedeutung gemeinsamer Regeln.

"Ich glaube ganz fest daran, dass es uns allen am besten geht, wenn wir ein regelbasiertes, auf gemeinsamen Werten beruhendes, gemeinsames Agieren haben", sagte Merkel nach einer Klausurtagung der baden-württembergischen CDU in Kloster Schöntal. Sie bezog dies ausdrücklich auf die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung sowie die Bündnispolitik. Trump lehnt internationale Freihandelsabkommen ab und sich kritisch zur NATO geäußert.

"Das transatlantische Verhältnis wird nicht weniger wichtig in den nächsten Jahren, als es in der Vergangenheit war", sagte Merkel weiter zu dem Regierungswechsel in den USA. "Dafür werde ich arbeiten", kündigte sie auch mit Blick auf die deutsche G20-Präsidentschaft an. "Und auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, sind Kompromisse immer dann am besten zu finden, wenn man in Respekt miteinander sich austauscht", hob die Kanzlerin hervor.

Großbritannien optimistisch, Russland skeptisch

Selbst Großbritanniens Premierministerin Theresa May will bei ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donalddie Bedeutung von NATO und Europäischer Union hervorheben. Sie sei überzeugt, dassdie Wichtigkeit und den Stellenwert der NATO anerkennen werde, sagte May der "Financial Times" (Samstag). Sie werde sehr offen und ehrlich in ihr erstes Treffen mit dem neuen US-Präsidenten gehen, erklärteweiter. Ziel sei es, eine "sehr spezielle Beziehung" zwischen den beiden Regierungen zu bauen.

Russland ist zurückhaltender: Kremlsprecher Dmitri Peskow geht nicht davon aus, dass sich die bilateralen Beziehungen durch den neuen US-Präsidenten schlagartig verbessern werden. "Es wäre ein großer Fehler, sich irgendwelchen Illusionen hinzugeben", sagte Peskow. Die Beziehung zu Washington werde auch in Zukunft nicht frei sein von Widersprüchen und Meinungsverschiedenheiten. Präsident Wladimir Putin plane zwar, in den kommenden Tagen mit Trump zu telefonieren. Ein konkretes Treffen sei aber noch nicht geplant.

Folgt "Europe first" auf "America first"?

Der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sagte zum Regierungswechsel in den USA: "Seit Freitag haben wir mit Donald Trump einen neuen US-Präsidenten und eine neue Regierung, mit der wir gut, professionell und unaufgeregt zusammenarbeiten werden." Der SPD-Politiker betonte ebenfalls die engen Verbindungen und "gemeinsamen Werte" zwischen den USA und Europa.