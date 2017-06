Wer hat schon einmal was von Orientierungslauf gehört? Zum Turnfest rücken genau solche Randsportarten in den Mittelpunkt.

von Katharina Sperber

In Berlin beginnt heute Abend das Internationale Deutsche Turnfest. Jung und Alt, Breiten- und Spitzensportler, Deutsche und Gäste aus aller Welt treten in Wettbewerben gegeneinander an und feiern. Frauen und Mädchen sind dabei die treibenden Kräfte. Das war aber nicht immer so.

Der Ausrichter des Festes, der Deutsche Turner-Bund (DTB) müsste heute eigentlich Deutscher Turnerinnen-Bund heißen. Denn von seinen insgesamt rund fünf Millionen Mitgliedern, sind fast 3,5 Millionen Frauen. Wieso das? Einerseits lässt sich das aus der Geschichte ableiten: Frauen war der Zugang zu den meisten Sportarten bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts versperrt. Gymnastik oder Tanz dagegen war ihnen schon ab den 1880er Jahren erlaubt worden - allerdings nur unter einer Devise: Kopf oben, Beine unten und geschlossen.

Mär: Turnen sei nur etwas für Mädchen

Auch wenn diese Zeiten längst vorüber sind, hält sich doch hartnäckig die Mär: Turnen sei nur etwas für Mädchen. Obwohl der DTB ein sehr umfangreiches Angebot für Kinder bereithält und dabei keine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen macht, seien die Fußballvereine spätestens ab dem neunten und zehnten Lebensjahr der Jungen eine "harte Konkurrenz" für den DTB, sagt Annette Hofmann, Sportwissenschaftlerin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und DTB-Vizepräsidentin.

Was ist Turnen überhaupt? "Es beinhaltet heute eine Vielzahl verschiedener Sportarten für die ganze Gesellschaft vom Kleinkind bis zum Rentner", sagt Hofmann. Dazu zählen Gerät- wie Trampolinturnen und Rhönradfahren, Rhythmische Sportgymnastik, zu der die Gesundheitsangebote gehören, wie auch Jazzdance, Modern Dance und - last but not least - Spiele wie Völkerball, Faustball und Indiaca, ein aus Südamerika stammendes schnelles Rückschlagspiel. Der DTB unterscheidet darüber hinaus zwischen Breitensport und Hochleistungssport. Spitzensportler werden in Berlin in neun olympischen Sportarten wie beispielsweise dem Geräteturnen um die deutsche Meisterschaft kämpfen.

Turnfest als geselliger Höhepunkt

Aber es gehe nicht nur um sportliche Angebote, ergänzt Hofmann, sondern auch um Lebensfreude und Geselligkeit, die sich im typisch deutschen Vereinsleben manifestieren. Die DTB-Mitglieder turnen bundesweit in 17.300 Vereinen in 22 Landesverbänden. Höhepunkte für die Turner sind die alle vier Jahre stattfindenden Feste. Sie sind vor allem ein Gemeinschaftserlebnis. Denn die Vereine fahren gemeinsam in die Austragungsstädte. In Berlin übernachten sie mit Luftmatratze und Schlafsack in 300 Schulen. Die Berliner Schüler wurden in Pfingstferien geschickt.

Die Turner stellen sich Wettkämpfen, besuchen gemeinsam Showveranstaltungen und lernen neue Menschen kennen. Prominenz fehlt auch nicht: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bei der großen Gala am Dienstag miterleben, wie der mehrfach bei Olympia und in der Weltklasse erfolgreiche Kunstturner Fabian Hambüchen offiziell und mit großen Ehren aus der Nationalmannschaft entlassen wird. Der Reck-Turner hatte nach seinem Gewinn der olympischen Goldmedaille im August 2016 in Rio seine internationale Karriere für beendet erklärt.

Fit gegen die französischen Besatzer

An der Geschichte der Turnbewegung lässt sich gut nachzeichnen, wie die Bewertung von Bewegung und Sport stets abhängig ist von den Werten und Normen der Gesellschaft, in der sie ausgeübt werden. Johann Christoph GutsMuths legte im ausgehenden 18. Jahrhundert die Basis. Er entwickelte für seine Schüler gymnastische Übungen im Sinne der Aufklärung, die sich aus Erfahrung und Handeln speisen sollte.

In Deutschland bekannter als er ist Friedrich Ludwig Jahn - Turnvater Jahn. Für ihn standen die von ihm erdachten Leibesübungen für die Wehrertüchtigung der männlichen Jugend, um sie für die Befreiung Preußens von der damaligen französischen Besatzung fit zu machen. Jahn verfolgte vor allem nationalistische Ziele. Anders als der Sport, vor allem der Fußball, der sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Mutterland des Kapitalismus, England, weltweit verbreitet hat. Seine Prinzipien sind der Wettkampf und das Erreichen von Rekorden - höher, schneller, weiter.

Seit 2005 ist aus dem Deutschen Turnfest das Internationale Deutsche Turnerfest geworden. Denn es kommen schon lange viele Teilnehmer und Gäste aus aller Welt, beispielsweise aus Argentinien, Dänemark, Japan, Israel, Österreich und der Schweiz. Und als Zeichen der neuen Ausrichtung tragen diesmal zur Eröffnung Sportstudenten der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und der Universität Münster gemeinsam mit ihren französischen Partnern aus dem deutsch-französischen Jugendaustausch den DTB-Banner im Festzug. Turnvater Jahn hätte es sicher nicht gefallen, dass ausgerechnet junge Turner aus dem Nachbarland, das zu seinen Zeiten den Deutschen noch als "Erbfeind" galt, den DTB präsentieren. So ändern sich Zeiten.