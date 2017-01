von Alfred Krüger

Kostenloses WLAN bei der Bahn, Aus für Roaming-Gebühren, mehr Ehrlichkeit bei der Vermarktung von Netzanschlüssen: 2017 bringt für IT-Nutzer etliche Verbesserungen. Aber auch Erpressungstrojaner, Netzangriffe und Fake News bleiben an der Tagesordnung.

Angriffe aus dem Internet der Dinge legen Telekom-Router lahm. Propaganda-Bots greifen in die Brexit-Debatte und Wahlkämpfe ein. Fake News überschwemmen Facebook und Twitter. Explodierende Akkus in Samsung-Smartphones verunsichern die Kunden. Der Routerzwang wird aufgehoben, die Störerhaftung eingeschränkt. 2016 war für IT-Nutzer ein durchwachsenes Jahr. Was erwartet uns 2017?

Hassbotschaften, Fake News und Bundestagswahl

2017 wird in Deutschland gewählt. Die Debatte über Hassbotschaften und Fake News, die in sozialen Netzwerken verbreitet werden, um politisch Stimmung zu machen, wird weitergehen. Twitter und Facebook arbeiten an Verfahren, die erfundene Nachrichten eindämmen sollen. Die Bundesregierung prüft rechtliche Konsequenzen. Facebook könnte per Gesetz gezwungen werden, eine Beschwerdestelle einzurichten und Richtigstellungen zu verbreiten.

Kostenloses WLAN bei der Deutschen Bahn

Seit Jahresbeginn bietet die Deutsche Bahn auf den meisten ICE-Strecken kostenloses WLAN auch in der 2. Klasse an - mit einer Bandbreite von zehn Megabit pro Sekunde. Bisher war WLAN nur in der 1. Klasse kostenlos. Der Pferdefuß dabei: Ab einem verbrauchten Datenvolumen von 200 MB wird die Geschwindigkeit so weit gedrosselt, dass sinnvolles Surfen kaum noch möglich ist.

Roaming-Gebühren fallen weg

Smartphone-Nutzer dürfen sich freuen. Wer ab Sommer 2017 im EU-Ausland Urlaub macht, kann surfen wie zuhause. Er muss sich über Roaming-Gebühren keine Gedanken mehr machen. Die EU-Kommission hat entschieden, dass die Telekom-Firmen ab kommendem Juni keine Roaming-Gebühren mehr kassieren dürfen.

Mehr Transparenz beim Netzanschluss

Nach sechsmonatiger Übergangsfrist tritt Mitte des Jahres die neue Transparenzverordnung in Kraft. Sie soll dafür sorgen, dass Internetanbieter bei der Geschwindigkeit der von ihnen vertriebenen Internetzugänge nicht mehr "schummeln" und allein mit Höchstwerten ("Bis zu 16 Mbit pro Sekunde") werben dürfen. Künftig müssen unter anderem die an einem Ort zu erreichenden Durchschnittsbandbreiten angegeben werden.

Mehr Datenschutz für EU-Bürger

Im Januar wird die EU-Kommission ihren Entwurf für eine neue E-Privacy-Verordnung vorstellen. Sie könnte für Browserhersteller einschneidende Neuerungen enthalten. Google, Mozilla und Microsoft müssten ihre Browser mit datenschutzfreundlichen Voreinstellungen ausliefern. Cookies dürfen dann nur noch ausgewertet werden, wenn der Nutzer ausdrücklich zustimmt und die Grundeinstellungen seines Browsers ändert. Der lästige Hinweis, dass auf Webseiten Cookies eingesetzt werden, würde damit überflüssig.

Angriffe aus dem Internet der Dinge

Sicherheitsexperten verzeichneten 2016 die heftigsten Angriffe auf das Internet, die je gemessen wurden. Schuld sind Schadprogramme wie Mirai, mit deren Hilfe unsichere Geräte aus dem Internet der Dinge vom Babyfon über Webcams bis zum Router übernommen und für Netzangriffe missbraucht werden. Es steht zu befürchten, dass solche Netzangriffe an Zahl und Intensität zunehmen. Im Visier der Angreifer dürften nicht nur Unternehmen, sondern auch Infrastruktur - von der Stromversorgung bis zu Verkehrsleitsystemen - stehen.

Erpressungstrojaner bleiben gefährlich

Schadprogramme, die Festplatten verschlüsseln und von ihren Opfern Lösegelder verlangen, sind für ihre kriminellen Urheber lukrativ. Sie werden weiter ihr Unwesen treiben - mit neuen, raffinierteren Varianten. Erst kürzlich wurde ein Verschlüsselungstrojaner bekannt, der seinen Opfern einen Deal vorschlug: Die Festplatte würde ohne Zahlung eines Lösegeldes wieder entschlüsselt, wenn der Betroffene den Schädling an zwei andere Nutzer weiterleite.

Snapchat geht an die Börse

Im Frühjahr soll es so weit sein: Snapchat geht an die Börse. Angepeilt wird ein Erlös von bis zu vier Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen könnte mit 25 bis 35 Milliarden Dollar bewertet werden und wäre dann fast so viel Wert wie etwa der Sportartikelhersteller Adidas. Gleichzeitig wird der Druck auf Snapchat zunehmen, weiter zu wachsen. Snapchat-Nutzer können sich darauf einstellen, dass die App mehr als bisher mit Werbung beladen wird.

Was wird aus Twitter?

Stagnierende Nutzerzahlen, geringes Umsatzwachstum, Personalprobleme in der Chefetage: 2016 war für Twitter kein gutes Jahr. Übernahmeverhandlungen mit Disney, Salesforce oder Microsoft scheiterten. Dass Twitter von seinen Nutzern im Rahmen eines Crowdfunding-Projekts übernommen werden könnte, blieb ein Gedankenspiel. Die Probleme, mit denen Twitter zu kämpfen hat, sind ungelöst. 2017 wird sich entscheiden, welche Zukunft Twitter hat.