Der AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Alexander Gauland, hat sich im ZDF-Interview gegen einen Parteiausschluss von Björn Höcke ausgesprochen. Dieser gehöre genauso zur Partei wie etwa Frauke Petry. Deren Kurs kritisierte Gauland scharf: Sie werde offenbar von ihrem Ehemann Pretzell gesteuert.

In seinem ersten Interview nach seiner Wahl zum AfD-Spitzenkandidaten hat sich Alexander Gauland vehement für einen Verbleib des umstrittenen Rechtsaußen Björn Höcke ausgesprochen. "Björn Höcke gehört genauso zur Partei wie etwa Frauke Petry", sagte Gauland der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Zwar habe die Diskussion um Höckes Dresdner Rede Wähler verschreckt, aber: "Ich will keinen Ausschluss von jemanden, der einen Fehler gemacht hat." Eine Abmahnung hätte ihm zufolge gereicht.

Gauland widersprach der Noch-Vorsitzenden Frauke Petry, die einen Ausschluss Höckes anstrebt. Auch die von ihr forcierte Strategiedebatte lehnte er ab. Er verstehe den Vorwurf der Fundamentalopposition nach wie vor nicht, auch eine Spaltung der AfD halte er für konstruiert, es gebe keine Spaltung. Gauland deutete an, dass er hinter dem Strategieantrag Frauke Petrys in Wahrheit einen anderen Strippenzieher sieht: "Ich habe immer den Verdacht gehabt, dass die Geschichte eher von Marcus Pretzell als von Frauke Petry stammt, aber das wird man klären müssen und wir werden darüber offen reden", so Gauland im ZDF.

Gauland und Weidel bilden Spitzenduo

Marcus Pretzell, Petrys Ehemann und AfD-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, hatte angekündigt, dass der dortige Landesverband einen anderen Kurs verfolgen werde als der Parteitag. Gauland reagierte zurückhaltend auf Pretzells Ankündigung: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Marcus Pretzell, der ja Erfolg haben will in Nordrhein-Westfalen, plötzlich etwas ganz anderes erfindet." Die Frage, ob Frauke Petry in einer möglichen AfD-Bundestagsfraktion den Vorsitz übernehmen könnte, beantwortete er ausweichend: "Alle Menschen, die in den Bundestag gewählt werden, haben den Anspruch auf den Fraktionsvorsitz."

Gauland wurde zusammen mit der baden-württembergischen AfD-Politikerin Alice Weidel zum Spitzenkandidaten gewählt, knapp 68 Prozent der Delegierten stimmten für das Spitzenduo. Weidel wurde lange Zeit dem Petry-Lager zugerechnet und versuchte sich als Finanz- und Wirtschaftsexpertin zu etablieren. Zuletzt verschärfte sie ihre öffentliche Islam-Kritik. So wirft sie etwa dem Zentralrat der Muslime vor, sich "nie glaubhaft von der Steinzeit-Scharia und religiösem Fundamentalismus distanziert" zu haben. Weidel hatte erst vergangenen März eine schwere Niederlage erlitten, als sie bei der Wahl zur Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg durchfiel, nachdem AfD-Chef Jörg Meuthen sich gegen sie ausgesprochen hatte.

Wahlprogramm verabschiedet

Am Sonntag verabschiedete die Partei außerdem ein vor allem gegen Zuwanderung gerichtetes Wahlprogramm. Die rechtspopulistische Partei will eine "ungeregelte Massenimmigration in unser Land und in unsere Sozialsysteme" beenden. Integration sei Bringschuld der Migranten - diese müssten sich "anpassen", betont die Partei in ihrem nach kontroversen Debatten beschlossenen Programm. Eine Stabilisierung der Sozialsysteme sei nur möglich, wenn "unsere begrenzten Mittel" nicht in "unverantwortliche Zuwanderungspolitik" gesteckt würden.