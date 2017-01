Trump twitterte, dass US-Konzerne in den USA produzieren sollen. Daraufhin verzichtet der US-Autobauer Ford auf ein Werk in Mexiko. Stattdessen fließen nun Hunderte Millionen in ein US-Werk - ganz nach Trumps Geschmack.

Trump hat das alte Spiel heute erneut gespielt: Er setzt mit seinem Unsinns-Tweet ein Thema, alle springen darauf an - und darüber geht wertvolle Zeit verloren, in der man ihn zu wirklich wichtigen Fragen hätte grillen können: Was tun gegen den IS? Wie halten Sie es mit den über 70 laufenden Gerichtsverfahren gegen Sie?

Was hat Sie am meisten überrascht?

Ich musste öfter grinsen, in Kombination mit der Machtfülle des Amtes bleibt einem aber das Lachen im Halse stecken. Trumps Rede hatte Sitcom-Charakter, die am Ende aber eher eine Horrorkomödie gleicht.

Trump führt die Medien schon länger am Nasenring durch die Manege der Öffentlichkeit. Er bestimmt die Debatte und gibt die Taktung vor. Auch der Zeitpunkt der Pressekonferenz war wohl kein Zufall, sondern soll von den Anhörungen seiner nominierten Minister ablenken. Raffiniert. Was bei der Pressekonferenz heute neu war: Er hat länger als sonst Nachfragen zugelassen. Aber er hat auch nicht alle Fragen beantwortet. Zum Beispiel die Frage nach der Besetzung des Obersten Gerichtshofes. Die will er erst im Februar bekanntgeben.

... ist Amerikanist an der Universität Heidelberg. Von 2007-2008 lehrte er an der amerikanischen Yale-Universität. Er forscht zu US-amerikanischen Intellektuellen der Gegenwart und zur amerikanischen Außenpolitik im 21. Jahrhundert.

Nicht widersprüchlich, sondern eindeutig hat sich Trump zur geplanten Mauer in Mexiko positioniert und einen raschen Bau angekündigt. Warum ist ihm die Mauer so wichtig?

Sie war eines der großen Themen im Wahlkampf. Am Tag seiner Wahl hat er noch einmal darauf hingewiesen, dass der Mauerbau in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit beginnen werde. Hier kommt Trumps Narzissmus ins Spiel: Trump will beweisen, dass er als einzelner starker Mann durchgreifen und auch was durchziehen kann. Allerdings hat er relativiert, wie die Mauer bezahlt werden soll. Mexiko werde die Mauer „in der ein oder anderen Form“ bezahlen, so Trumps Wortwahl. Die Mauer könnte also auch über Zölle finanziert werden.

Trump will sein Firmenimperium an seine Söhne übergeben und so Interessenskonflikte verhindern. Haben Sie dabei ein gutes Gefühl?

Trump hat klargestellt: Es wird keine Deals geben, solange er im Amt ist. Seine Söhne sollen die Geschäfte weiter führen und er nur noch einen sehr begrenzten Einblick in die laufenden Geschäfte haben. Inwiefern das tatsächlich dann so läuft, ist schwer zu sagen. Aber Trump bleibt bei seiner Darstellung, dass er unabhängig sei, weil er genügend Geld habe.

Warum kommt Trumps Selbstbewusstsein und Größenwahn bei den Amerikanern so gut an?

Wir dürfen nicht vergessen, dass Hillary Clinton mehr Stimmen auf sich vereinigen konnte als Trump und er nur wegen des Wahlsystems gewonnen hat. Es gibt viele Amerikaner, die Trump ablehnen. Aber Trump hat davon profitiert, dass viele den politischen, wirtschaftlichen und medialen Eliten nicht mehr vertrauen. Die Hälfte der Mitglieder im US-Senat sind Millionäre. Das hat mit der Lebenswirklichkeit eines Fabrikarbeiters nichts mehr zu tun. Sie schätzen Trumps klare Sprache, er wirkt auf sie glaubwürdiger.

Wird Trump künftig via Twitter kommunizieren oder öfter Pressekonferenzen abhalten?

Ich vermute, er wird dem Twitter-Prinzip erstmal treu bleiben - mit vielen Ausrufezeichen und Großbuchstaben. Das ist seine Welt.

Trump wird in neun Tagen zum Präsidenten gewählt. Was ist Ihre größte Sorge?So raffiniert Trump im Umgang mit der Presse auch ist, könnte er am Ende doch Opfer seines eigenen Narzissmus und seiner Unbeherrschtheit werden. Das ist beim mächtigsten Mann der Welt hochgefährlich, wenn wir etwa daran denken, wie er mit seinem Taiwan-Telefonat China provoziert hat. So etwas kann sich schnell hochschaukeln und zu einem ernsthaften militärischen Konflikt werden.

Viele Reporter kamen bei der Pressekonferenz gar nicht zu Wort. Welche Frage hätten Sie gerne gestellt?

Ich hätte gerne nach Trumps Schulden gefragt. Meine Frage hätte gelautet: „Herr Trump, Sie schulden der Deutschen Bank über 350 Millionen Dollar, sie ist Ihr größter Gläubiger. Wie will Ihre Regierung die Banken kontrollieren, wenn Sie von ihnen so abhängig sind?“

Es kursieren viele Horror-Szenarien. Gibt’s auch etwas, worauf Sie sich mit Trump als Präsident freuen?

Eine starke Konjunktur kann für ein exportstarkes Land wie Deutschland natürlich viel Gutes heißen. Allerdings ist das nicht Trumps Verdienst, sondern Obamas: Er übergibt die USA in einem deutlich besseren Zustand als Bush damals an Obama. Freuen kann ich mich nicht wirklich, zumal TTIP auch nicht klappt. Das transatlantische Handelsabkommen hätte Trump vielleicht auch etwas gezügelt – nun ist es de facto ja gescheitert. Mit Trump wird noch vieles ins Wanken kommen.

