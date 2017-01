Bild Protest an US-Flughafen

„Viele haben auf Trump gehofft, als denjenigen, der die Dinge anpackt und die Sachen in die richtige Richtung lenkt. Nun sehen sie sich ausgerechnet von Trump enttäuscht“, berichtet ZDF-Korrespondent Uli Gack aus dem Irak. Es herrsche „große Frustration.“

Seit Donald Trump im Weißen Haus regiert, ist Rima Ghandours Leben aus den Fugen geraten. Die Anwältin mit libanesischen Wurzeln kümmert sich um Menschen, deren Angehörige nicht mehr in die USA reisen dürfen. "Ich fürchte, der Einreisestopp ist erst der Anfang", sagt sie im heute.de-Interview.

Wie haben Sie die ersten zehn Tage der Präsidentschaft Donald Trumps erlebt?

Ich bin vor allem erschöpft. Diese wenigen Tage fühlen sich an wie ein ganzes Jahr. Täglich rufen Leute bei uns an. Sie sind verängstigt und panisch. Es sind Menschen, die Angehörige in einem der sieben Länder haben, die auf der schwarzen Liste stehen. Die Mutter oder der Verlobte dürfen plötzlich nicht mehr einreisen, trotz gültiger Visa. Es ist beängstigend, chaotisch, deprimierend.

Wie können Sie konkret helfen?

Rima Ghandour ... ... setzte bei der US-Wahl ganz auf Hillary Clinton. Die im Libanon geborene Anwältin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Portland, Oregon.

Vorgestern bin ich zum Flughafen nach Seattle gefahren und habe dort den ganzen Tag verbracht. Wir waren ein Team von Anwälten und wollten den Menschen helfen, die dort festgehalten wurden. Aber wir durften nicht zu ihnen. Gestern waren wir in Portland am Flughafen. Dort war es genauso. Aber immerhin haben sie die Leute nach endlosen Verhören gehen lassen.

Sie stammen aus dem Libanon, einem Land das nicht auf der Liste steht, für die das neue Einreiseverbot gilt. Machen Sie sich trotzdem Sorgen, dass Ihre Familie demnächst nicht mehr kommen darf?

Natürlich. Meine Familie lebt in einem arabischen Land, das mehrheitlich muslimisch ist. Sie könnten morgen genauso auf der Liste stehen. Jedes Land könnte das nächste sein. Selbst meine europäischen Freunde mit gültiger Greencard fragen sich besorgt, ob sie momentan reisen sollten. Das ist nicht gut für Amerika, das ist nicht gut für die Wirtschaft, das ist nicht gut für die Moral und das internationale Ansehen der USA. Es ist überhaupt nichts gut an diesem Einreisestopp. Aber ich fürchte, das ist erst der Anfang.

In den vergangenen Wochen ist die Zahl von Übergriffen auf Minderheiten in den USA stark gestiegen. Sind Sie selbst als Muslima schon diskriminiert worden?

Ja, ich habe schon den ein oder anderen Job verloren, weil ich Araberin beziehungsweiseMuslimin bin. Und interessanterweise ist gerade heute zum ersten Mal etwas passiert, was in den vergangenen Jahren noch nie vorgekommen ist: Ich bin im Vorstand eines arabisch-amerikanischen Kulturzentrums. Und auf unserer Facebook-Seite waren heute zum ersten Mal Hass-Kommentare gepostet.

Sie sind US-Bürgerin und haben einen amerikanischen Pass. Fühlen Sie sich als Amerikanerin im eigenen Land noch sicher?

Wir wissen nicht, was als nächstes passieren wird, aber wir bereiten uns tatsächlich auf das Schlimmste vor. Wenn es in diesem Tempo weitergeht und Donald Trump seine Wahlkampfversprechen umsetzt, wird es vielleicht bald ein Zwangsregister für alle Muslime in den USA geben. Ich hoffe, dass es nie soweit kommt, aber wenn doch, würde ich darüber nachdenken mit meiner Familie das Land zu verlassen. Es wäre furchtbar, Job, Freunde, unser Leben hinter uns zu lassen. Aber die Sicherheit meiner Kinder ist das Allerwichtigste.

Das Interview führte Maya Dähne