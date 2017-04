Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat den Erdbeobachtungssatelliten "Sentinel-1B" ins All geschickt. Er hob am an Bord einer Sojus-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou ab.

100 Millionen Objekte umkreisen die Erde - die meisten davon sind Müll. Über den diskutieren ab heute Experten bei der Konferenz über Weltraumtrümmer in Darmstadt. Holger Krag von der ESA warnt im heute.de-Interview vor einer Kettenredaktion: Immer mehr Teile kollidieren und erzeugen neuen Schrott.

Herr Krag, was umkreist uns so alles im Weltraum?

Dr. Holger Krag ... … ist seit 2014 Leiter des Büros für Weltraumtrümmer der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Er ist Experte für die Rückholung und Vermeidung von Raumfahrtschrott. Außerdem vertritt er die ESA im Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, einem Forum von Weltraumorganisationen für den Umgang mit Weltraummüll. Vom 18. bis 21. April leitet er die 7. Europäische Konferenz über Weltraumtrümmer in Darmstadt.

Es fängt mit unseren Satelliten an. Diese verbleiben sehr oft nach Ende ihrer Mission im All. Den größten Teil aber machen Fragmente von Satelliten und Raketen aus - der sogenannte Raumfahrtschrott. Ist ein Satellit Jahrzehnte im All, kann sich die restliche Energie beispielsweise in Form von nicht verbranntem Treibstoff entfalten und den Satelliten regelgerecht explodieren lassen.

Von wie vielen Objekten sprechen wir hier?

23.0000 Objekte kennen wir mit Namen und Position. Diese können vom Boden aus vermessen werden, weil sie größer als zehn Zentimeter sind. Aber es gibt viele kleinere Fragmente. Wir schätzen, dass es oberhalb von einem Zentimeter Größe 750.000 Fragmente gibt und oberhalb von einem Millimeter sogar mehr als 100 Millionen.

Sind diese kleinen Teile denn überhaupt gefährlich?

Leider ja. Die durchschnittliche Kollisionsgeschwindigkeit bei einem Einschlag in einen Satelliten beträgt 40.000 Kilometer pro Stunde. Bei dieser Geschwindigkeit kann auch ein ein Zentimeter großes Objekt die Energie einer explodierenden Handgranate entfalten.

Was schützt uns vor den Trümmern?

: In den niedrigeren Höhen haben wir eine natürliche Kraft, die den Weltraum sauber hält: die Atmosphäre. Die erzeugt einen Luftwiderstand, der Objekte bremst und auf immer tiefere Bahnen lenkt. Ist ein Objekt nur noch auf 100 Kilometern Höhe, kann es sich nicht mehr auf der Umlaufbahn halten und stürzt ab. 70 Kilometer über dem Erdboden verglüht das Objekt.

Kommt denn trotzdem manchmal etwas auf die Erdoberfläche?

Ja, wenn das Objekt sehr groß ist und aus hitzefestem Material besteht, kann es den Wiedereintritt auch mal überleben. Das kommt ein paar Mal im Jahr vor. Wir versuchen deshalb Objekte nicht einfach irgendwo runterfallen zu lassen, sondern durch einen gezielten Schubimpuls über unbewohnten Gebiet abstürzen zu lassen, zum Beispiel über dem Südpazifik.

Die größte Gefahr besteht aber für unsere Raumfahrt selber. Wenn die Anzahl der Fragmente besonders hoch ist, gibt es vermehrt Kollisionen. Das ist dann kein einfacher Auffahrunfall, sondern die Satelliten zerlegen sich dabei komplett und erzeugen neue Trümmer - diese können dann wiederum neue Kollisionen herbeiführen, also regelrecht eine Kettenreaktion in Gang setzen.

Was lässt sich gegen den Raumfahrtschrott tun?

Wir unterscheiden zwei Vermeidungsstrategien. Die eine ist, dass man Objekte nach dem Betrieb passiv macht, indem beispielsweise der letzte Treibstoff verbrannt wird. Die zweite Strategie ist, dass Raumfahrzeuge nach dem Betrieb nicht einfach oben gelassen, sondern mit dem letzten Treibstoff tief genug heruntergebracht werden, damit sie abstürzen.

Und die Objekte, die bereits heute im All sind - gibt es für die einen Staubsauger?

Grundsätzlich gilt: Vermeiden ist billiger als Entfernen. Ein Staubsauger würde in dem Sinne auch nicht funktionieren. Wenn er Kleinteile aufsaugt, würde er zur gleichen Zeit von anderen Teilen bombardiert werden. Die kommen ja nicht alle aus der gleichen Richtung. Aber es gibt bereits Pläne, einzelne Satelliten mithilfe von Roboterarmen zu greifen und zu entfernen.

Dabei geht es um Millionenbeträge. Stoßen Sie denn bei den ESA-Mitgliedsstaaten auf offene Ohren?

Ja, das schon. Das liegt daran, dass die Technologien interessant sind. Das Ausprobieren von Robotik im All weckt großes Interesse. Spannend sind außerdem "on-orbit-services", also die Möglichkeit, Objekte im All zu betanken. Dafür kommt die gleiche Technik zum Einsatz. Es lohnt sich also, diese Technologien voranzubringen.

Ab heute kommen Experten zur 7. Europäischen Konferenz über Weltraumtrümmer zusammen. Was sind die wichtigsten Themen, die Sie auf der Konferenz besprechen?

Ein ganz aktuelles Thema sind die privaten Initiativen von Google und anderen, die große Satellitenkonstellationen, beispielsweise für die Internetversorgung, mit mehr als 1.000 Satelliten auszusetzen wollen: Wie kann man diese bei den Vermeidungsstrategien unterstützen? Welche Risiken gibt es? Das zweite Thema ist, warum wir bisher nur bei 60 Prozent der Missionen Raumfahrtschrott vermeiden können.

Drittens die Weltraumüberwachung: Wir sind aktuell komplett von Informationen aus den USA abhängig. Sollten wir nicht auch in Europa Technologien haben, um selber Kenntnis über die Objekte zu bekommen? Vielleicht können wir uns nicht für immer auf den Datenfluss aus den USA verlassen. Und das vierte sind die Aufräummissionen. Die bieten Raum für viel Ingenieursfantasie: Da werden Netze ausgeworfen, andere wollen einen Harpune benutzen, wieder Dritte planen mit einem Roboterarm.

Das Interview führte Jonas Trembinski.