: Ich glaube nicht unbedingt, dass ihn das direkt beeinflusst. So können sich aber Meinungszirkel manifestieren und das wirkt auch über redaktionelle Medien zurück auf die Politik. Aber darum geht es gar nicht primär. Viel von der politischen Kommunikation im Netz dient eher der Selbstvergewisserung, also nach innen, nicht nach außen. Soziale Kommunikation und das, was wir in sozialen Netzwerken unter Nachrichten verstehen, funktioniert anders als klassische Nachrichten.

Die "re:publica" ist eine der wichtigsten Internetkonferenzen der Welt. 2007 nahmen noch 700 Bloggerinnen und Blogger an ihr teil, vom 8. bis 10. Mai 2017 treffen sich etwa 8.000 Teilnehmer in Berlin zu Themen der digitalen Gesellschaft.

: Meiner Ansicht nach haben die sozialen Medien einen großen Einfluss auf die politische Kultur, weil Debatte zur Demokratie gehört. Da ist noch gar nicht so genau erforscht, wie die sozialen Medien im Zusammenspiel mit den redaktionellen Medien auf die öffentliche Meinung wirken. Oder was passiert, wenn man in sozialen Medien mit Menschen anfängt zu diskutieren, die eine andere Auffassung haben.

In Berlin beginnt die re:publica - mit viel Politprominenz: Andrea Nahles und Thomas de Maizière kommen und Sascha Lobo redet über den Einfluss von Facebook und Twitter auf die Politik. Im heute.de-Interview erklärt er, was hinter Hass im Netz steckt - und ob er sich alt findet.

Wie verändern soziale Medien die Gesellschaft? Mit dieser Frage beschäftigt sich Sascha Lobo auch in seiner Sendung "Manipuliert" am 18. Mai auf ZDFneo.

: Und das ist heute aber nicht mehr so?

: Nein. Viele Überzeugungen der Gesellschaft sind in der Form, wie wir sie angenommen haben, nicht so verbreitet, wie erhofft. Anders lässt sich nur schwer erklären, warum zum Beispiel Flitzpiepen wie Donald Trump gewählt werden. Auch in Deutschland gibt es riesige Gruppen, zum Beispiel auf Facebook, in denen Angela Merkel so gehasst wird, als wäre sie der Teufel. Es ist ja legitim und unbedingt notwendig, Merkel zu kritisieren, auch heftig zu kritisieren. Aber dieser extreme Merkel-Hass, bei dem man merkt, dass die Menschen beim Kommentieren auf Facebook zittern, der ist schon sehr verstörend. Ich glaube, Merkel-Hass ist viel eher ein Symptom als das eigentliche Problem.

: Ein Symptom wofür?

: Vielleicht für die massive Vertrauenskrise der Denksysteme des 20. Jahrhunderts, die liberale Demokratie, die soziale Marktwirtschaft bis hin zur evidenzbasierten Wissenschaft. Ganze Denk- und Sinnsysteme, die man als selbstverständlich oder halbwegs akzeptiert vorausgesetzt hat, sind auf einmal nicht mehr so selbstverständlich. Nicht wenige Menschen verstehen unter Demokratie zum Beispiel, dass die Mehrheit immer Recht hat. Demokratische Werte wie Minderheitenschutz oder Grundrechte werden da eher ausgeblendet. Angela Merkel symbolisiert für viele dieser Leute ein verhasstes System: Die Personifizierung einer liberalen Demokratie, in der sie sich nicht wiederfinden. Aber diese Vertrauenskrise hat natürlich zum Teil auch Ursachen, die sich die Protagonisten der liberalen Demokratie selbst zuzuschreiben haben.

: Nun ist diese re:publica dieses Jahr sehr politisch. Innenminister Thomas de Maizière kommt zum Beispiel, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas ist ein großes Thema. Ist das die politischste re:publica aller Zeiten?

: Ich würde nicht sagen, dass es je eine unpolitische re:publica gab. Nur hat sich die Gesellschaft und speziell die Politik in Richtung des Netzes bewegt. Ich war von Anfang an bei der re:publica dabei und habe gesehen, wie stark schon immer die politische Motivation derjenigen ist, die da waren, auch meine eigene. Aber jetzt sind die Mechanismen, mit denen wir uns seit zehn, fünfzehn Jahren innerhalb der Netzsphäre beschäftigen, auf einmal so gesellschaftsrelevant geworden, dass auch die Bundespolitik nicht mehr dran vorbei kommt.

: Könnte diese re:publica von den Politikern im Wahljahr zum Wahlkampf missbraucht werden?

: Das, was man Wahlkampf nennt, halte ich überhaupt nicht für einen Missbrauch von Öffentlichkeit. Im Gegenteil: Ich halte es sogar für die Pflicht der Politik, Wahlkampf zu machen. Für mich ist es gut, dass die hinkommen und sich der überfälligen Debatte stellen, welchen Einfluss das Netz auf die Meinungsbildung in der Demokratie hat.

: Eine persönliche Frage zum Schluss: Wie fühlt es sich an, wenn man als Urgestein der re:publica schon zum Inventar gehört?

: Ich werde ein paar Tage nach der re:publica 42 Jahre alt, das Thema Alter anzusprechen halte ich für wenig taktvoll... Aber die Entwicklung, die sich an der re:publica ablesen lässt, ein Reifungsprozess - diese Entwicklung habe ich an mir selber auch festgestellt. Ich glaube, dass ich einen Prozess des intellektuellen Erwachsenwerdens durchgemacht habe. Ich finde es auch nicht schlimm, seine eigene Weiterentwicklung transparent zu machen und nicht schon seit dem Spätsommer 1978 vorher alles besser gewusst zu haben. Als Urgestein nehme ich mich aber gar nicht wahr.

Das Interview führte Dominik Rzepka