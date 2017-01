Recep Tayyip Erdogan ist seit 13 Jahren in der Türkei an der Macht, doch über den Privatmann ist wenig bekannt. Wie tickt der türkische Präsident?

Die türkische Lira befindet sich im freien Fall. Die Wirtschaft ist auf dem absteigenden Ast. Das Image des einstigen Wirtschaftsretters Erdogan bekommt Kratzer, sagt Türkei-Experte Steinbach im heute.de-Interview. Der Präsident wirke "ziemlich hilflos", sein Rückhalt innerhalb der AKP sei gefährdet.

Präsident Erdogan erklärt, die Spekulationen um den Wechselkurs der Lira hätten keine Substanz. Die türkische Notenbank sei liquide genug, um das Problem selbst zu lösen. Sind Währung und Wirtschaft in Gefahr oder nicht?

Ohne Zweifel gibt es Anlass zur Sorge. Das beginnt bei den Touristen, die nicht mehr kommen wollen: 30 Prozent Einbruch. Das setzt sich fort über die Abwertung der Lira. Und geht hin zu den ausländischen Investitionen, die nicht mehr kommen wollen. Das sind Signale, die sehr ernst zu nehmen sind und die darauf hindeuten, dass es in der Tat mit der türkischen Wirtschaft bergab geht.

Kann Erdogan seine Macht überhaupt weiter ausbauen, wenn die Wirtschaft auf Talfahrt geht?

Udo Steinbach ... ... ist Experte für den Nahen und Mittleren Osten. Der Islamwissenschaftler lehrte als Professor u.a. an der Philipps-Universität Marburg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist der politische und gesellschaftliche Wandel in der Türkei.

Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen. Was er versuchen wird, das hören Sie seit Jahren bei fast jeder Rede, die er hält: Er wird das Ausland beschuldigen. Dunkle Kräfte, die die Türkei schwächen wollen. Er wird den Schwarzen Peter wieder nach außen schieben in der Hoffnung, dass er damit wieder punkten kann. Bisher ist ihm das immer gelungen. Aber das war in Zeiten, als es mit der Wirtschaft nicht so stark bergab ging wie es im Augenblick geschieht.

Werden ihm die Leute das dennoch weiter abnehmen?

Da setze ich ein Fragezeichen. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Frustration steigt. Sein Rückhalt war die Mittelschicht. Der Mann auf der Straße, der seine Wohnung hat, der seine Kinder in die Schule schicken kann, der seine ärztliche Versorgung hat. All das dürfte an einem bestimmten Punkt – noch ist es nicht ganz so weit – nicht mehr zu leisten sein. Und dann tritt die Ernüchterung ein.

Aber seine Partei steht felsenfest hinter ihm?

Seine Partei, die AKP, ist ja wahrscheinlich im Hintergrund stärker zerstritten, als das nach außen sichtbar ist. Das tritt nicht nach außen, weil die meisten AKP-Politiker ein ökonomisches Interesse hatten. Die wurden bedient, vor allen Dingen in der türkischen Bauwirtschaft. Und wenn das nun nicht mehr läuft, dann könnten sogar in der AKP Verwerfungen auftreten, die sich gegen Erdogan richten. Und die dann seine politischen Intentionen mit Blick auf die Verfassungsänderungen und das Präsidialsystem zunichtemachen würden.

Hat der Wertverlust womöglich mit eben jenem Präsidialsystem zu tun?

Natürlich. Das deutet sich ja schon länger an. Die Strukturdaten der Türkei weisen seit längerem in eine negative Richtung. Aber mit den Entwicklungen seit dem Putschversuch ist alles schlimmer geworden. Viele haben kein Vertrauen mehr in das türkische Wirtschaftssystem. Rechtsstaatlichkeit ist ein Element des Wirtschaftens überhaupt. Wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn die Leute willkürlich verhaftet werden, wenn Unternehmen willkürlich unter Kuratel gestellt werden, dann sinkt das Vertrauen. Und ich glaube, genau das ist das Problem im Wesentlichen, dass viele das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit verloren haben.

Wie kann Erdogan der ganzen Entwicklung noch entgegenwirken?

Er wirkt ziemlich hilflos. Bis hin zu den seltsamen Apellen, dass jeder, der Dollars oder Euros unter dem Kopfkissen hat, die in türkische Lira umtauschen soll. Universitäten und Unternehmen sollten ihm helfen, die Lira wieder attraktiver zu machen. Das klingt doch ziemlich hilflos. Und die letzten Wochen haben gezeigt, dass das keine durchschlagende Wirkung auf das System hat und auch nicht auf den Wert der Lira.

Einst wurde Erdogan für den Wirtschaftsaufschwung gefeiert, er wollte in die Top Ten der größten Volkswirtschaften. Was ist noch übrig von diesem Image?

Das ist ein wesentlicher Teil seines Charismas gewesen. Dass er den Leuten zeigen konnte, was er alles erreicht hat. Dass er auf den Wohnungsbau verweisen konnte. Auf die Infrastruktur. Auf gigantische Projekte wie die neue Bosporusbrücke, den größten Flughafen der Welt. Solche Projekte werden sich nicht mehr realisieren lassen. Und dann bekommt sein Image als charismatischer Macher Kratzer und die ersten Kratzer sind unübersehbar. Schon jetzt.

Das Interview führte Dennis Wollmann

Dem Autor auf Twitter folgen: @derwollmann