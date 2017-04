Seit 20 Jahren gilt das Verbot von Chemiewaffen. Doch die Anschläge in Syrien mit dem Giftgas Sarin zeigen, dass auf dem Gebiet noch viel zu tun ist. "Die größte Baustelle ist, zu verhindern, dass Chemiewaffen in die Hände von Terroristen gelangen", sagt der Politologe Oliver Meier im heute.de-Interview.

Die Chemiewaffen-Konvention wird 20 Jahre alt. Wenn wir an den Giftgas-Angriff in Syrien denken, haben wir keinen Grund zum Feiern, sondern ein Desaster. Oder?So würde ich das nicht sehen. Natürlich sind wir noch lange nicht so weit, wie wir uns das wünschen würden. Deswegen sollten wir aber nicht vergessen, dass wichtige Fortschritte erreicht wurden. Ohne die Konvention wäre es viel schwieriger, Staaten wie Syrien zur Verantwortung zu ziehen.

Oliver Meier Oliver Meier forscht zu Massenvernichtungswaffen und Möglichkeiten der Kontrolle und Abrüstung von biologischen, chemischen und nuklearen Waffen. Er ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Russland schützt Assad, die Konvention bleibt in Syrien wirkungslos.In letzter Instanz ist der UN-Sicherheitsrat verantwortlich, Vertragsverletzungen zu sanktionieren. Solange Vetomächte sich schützend vor Assad stellen, bleibt selbst die beste Konvention folgenlos. Die heftigen internationalen Reaktionen belegen aber, dass Chemiewaffen mittlerweile ein Tabu darstellen. Nur vier Staaten auf der Welt haben die Konvention nicht unterzeichnet, damit ist sie der erfolgreichste Abrüstungsvertrag. 98 Prozent der Weltbevölkerung sind von der Chemiewaffen-Konvention abgedeckt.

Es fehlen die Staaten Nordkorea, Ägypten, Israel und Südsudan.Israel hat den Vertrag unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Das hängt mit der Lage in der Region zusammen. Ägypten will der Konvention erst beitreten, wenn Israel sein Atomwaffenprogramm einstellt. Israel hat aber angedeutet, den Vertrag zu ratifizieren, sobald keine Bedrohung in der Region durch Massenvernichtungswaffen mehr besteht.

Aber Israel und Ägypten haben doch 1978 ein Friedensabkommen unterzeichnet und arbeiten im Kampf gegen den Islamismus zusammen. Wie passt das zusammen?Für Ägypten ist das eine rote Linie. Das hat nichts mit dem Arabischen Frühling oder der Präsidentschaft al-Sisis zu tun, diese Haltung gibt es schon länger. Wir haben aber keine Hinweise, dass Ägypten Chemiewaffen besitzt oder herstellt. Sorgen muss man sich vielmehr wegen Nordkorea machen.

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un wurde mit dem chemischen Kampfstoff VX getötet. Ein Beweis, dass Nordkorea nicht nur mit Raketen zündelt, sondern auch mit Chemiewaffen hantiert?Ja. Vor allem die Kombination ist sehr bedrohlich. Stellen Sie sich vor, Nordkorea schießt mit Chemiewaffen beladene Raketen Richtung Südkorea. Die Hauptstadt Seoul liegt in Reichweite nordkoreanischer Raketen, hier könnte also Verheerendes passieren.

Gibt es auch was Positives über die Konvention zu sagen?Unbedingt. Während des Kalten Krieges hatten die USA und die Sowjetunion große Bestände an Chemiewaffen. Die sind mittlerweile fast vollständig vernichtet, auch wenn das sehr aufwändig und teuer ist. Inzwischen sind fast 70.000 Tonnen zerstört worden. In Zeiten des globalen Terrorismus eine beruhigende Nachricht, denn ein Chemiewaffen-Depot wäre eine beliebte Zielscheibe von Terroristen. Auch in Libyen wurden Giftgasdepots entdeckt und zum Teil in Deutschland vernichtet.

Was hat Deutschland mit Libyens Giftgas zu tun?Es gibt in Munster in Niedersachsen eine Chemiewaffen-Vernichtungsanlage. Die wird vom Bund betrieben, hier werden die Bestände mit Hochleistungsöfen verbrannt. Ein sehr aufwändiger Prozess, auch weil hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen.

Viele Chemikalien, die für Waffen taugen, können auch für friedliche Zwecke genutzt werden. Was bedeutet das für die Industrie?Viel Verwaltungsaufwand. Die Inspekteure können Einblick in die Arbeit der Konzerne verlangen. Das bedeutet, dass auch deutsche Chemie-Fabriken wie etwa Bayer oder BASF Auskunft darüber geben müssen, mit welchen Stoffen sie hantieren. Es gibt auch Inspektionen in den Betrieben. Dann kommen Fachleute von der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) aus Den Haag und schauen sich das genau an. Die Konvention ist aber schlau angelegt: Sie verbietet giftige Chemikalien nicht, erlaubt aber nur die zivile Nutzung. Der Missbrauch toxischer Chemikalien für militärische oder terroristische Zwecke ist somit eindeutig und umfassend verboten.

Wenn ein Land den Verdacht hat, dass ein anderer Staat Chemiewaffen besitzt, herstellt oder einsetzt, kann er eine Verdachtsinspektion beantragen. Warum wurde so ein Antrag in den letzten 20 Jahren nicht gestellt?Die Staaten haben Hemmungen, andere Staaten anzuschwärzen. Das würde zu starken bilateralen Spannungen führen. Auch fürchten sie, selbst zum Ziel einer Inspektion zu werden. Sollte sich ein Verdacht als unbegründet herausstellen oder nicht aufklären lassen, stünde der verdächtige Staat mit einem Persilschein gut da. Das möchte man vermeiden. Die Konvention ist darauf angelegt, dass handlungsfähige Regierungen das Chemiewaffenverbot auch umsetzen können. Den Vertrag in Bürgerkriegen durchzusetzen, wenn ein Land zerfällt, ist eine neue Herausforderung.

Was wünschen Sie der OPCW zum 20. Geburtstag?Dass sie es schafft, Einigkeit unter den Mitgliedsstaaten darüber zu erreichen, dass die Frage der Kontrolle von Chemiewaffen nicht politisiert wird. Momentan ist es so, dass geopolitische Fragen für manche wichtiger sind als die Kontrolle von Chemiewaffen. Das darf nicht sein. Unklar ist auch, wie die Konvention in Gebieten mit begrenzter Staatlichkeit, zum Beispiel in Bürgerkriegen, durchgesetzt werden kann. Inspektoren müssen unter Umständen Frontlinien überschreiten und sollten dabei besser geschützt werden. Teilweise laufen sie in Syrien Gefahr, unter Beschuss zu geraten oder gefangen genommen zu werden. Auch muss die Staatengemeinschaft die Gefahr von Chemiewaffen durch Terroristen stärker wahrnehmen.

