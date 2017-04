Deutschland kaufe zu wenig Produkte ein, exportiere stattdessen zu viel: das ist nicht nur der Vorwurf von US-Präsident Trump. Am Rande des G20-Treffens in Washington weist Finanzminister Schäuble die Kritik zurück.

In Berlin treffen sich bis Mittwoch Frauen aus den G20-Staaten mit Kanzlerin Merkel zu einem Dialogforum - der Women20. Dabei ist auch Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten. "Wir wollen nicht mehr am Katzentisch sitzen", erläutert Mona Küppers vom Deutschen Frauenrat die Ziele des Forums.

Welche Themen stehen ganz oben auf der Agenda des Forums?

Wir wollen, dass die wirtschaftliche Stärkung von Frauen zu einem integralen Bestandteil der G20-Prozesse wird. Das ist das oberste Ziel. Dazu haben wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, dem Verband deutscher Unternehmerinnen, drei Themen in unseren internationalen Dialogprozess eingebracht: den gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt, den gleichberechtigten Zugang zu Finanzen und die gleichberechtigte Teilhabe am digitalen Transformationsprozess. Da liegt noch vieles im Argen in den G20-Ländern.

Zum Beispiel?

Mona Küppers Mona Küppers ist die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, der politischen Interessenvertretung von über 50 bundesweit aktiven Frauenorganisationen. Der Deutsche Frauenrat wurde gemeinsam mit dem Verband deutscher Unternehmerinnen von der Bundesregierung beauftragt, den W20-Dialog 2017 zu führen.

Frauen haben keinen wirklich freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Ein Hauptproblem ist die unbezahlte Sorge- und Hausarbeit. Sie bleibt immer noch zum größten Teil an Frauen und Mädchen hängen. Die Kinderbetreuung ist oft nicht gesichert. Die öffentliche Hand muss sich stärker für die soziale Infrastruktur engagieren. Und: Für viele Frauen in Schwellenländern ist es schwer, überhaupt eine angemessene Bildung, vor allem auch Berufsausbildung zu erhalten.

Und was läuft schief auf dem Finanzmarkt?

Es gibt leider immer noch Länder, in denen Frauen rechtlich als nicht voll geschäftsfähig gelten. Dort wo sie es sind, haben sie es dennoch viel schwerer als Männer, an Kapital wie beispielsweise Kredite zu kommen, wenn sie sich selbstständig machen wollen. Banken trauen ihnen oft nicht zu, dass sie ein Unternehmen führen können. Das sind Stereotype, die wir brechen müssen. Und nicht nur, um den Frauen Unabhängigkeit zu sichern, sondern auch damit sich die G20-Staaten weiterentwickeln. Erfolgreiche Volkswirtschaften können heute auf das ökonomische Potenzial von Frauen nicht mehr verzichten.

Aber die Bedingungen in den Ländern sind doch recht unterschiedlich ...

Ja, aber wir scheren auch nicht alles über einen Kamm, sondern setzen Akzente, die auf die Länder passen. Die wirtschaftliche Stärkung von Frauen ist eine notwendige Investition in die Zukunft jedes Landes, egal auf welchem Entwicklungsstand es sich befindet. Zugang zum Arbeitsmarkt und finanziellen Ressourcen, gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, Neubewertung und Umverteilung von unbezahlter Sorge- und Hausarbeit, mit diesen und vielen anderen Forderungen in Zusammenhang mit diesem Thema sind nicht nur Frauenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt schon lange unterwegs. Vieles, was wir heute diskutieren und fordern,wurde bereits vor mehr als 20 Jahren auf der vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen in Peking formuliert.

Bedeutet mangelnde Inklusion in der Digitalisierung, dass Frauen weniger Zugang zum Internet haben?

Frauen haben definitiv als Nutzerinnen, Gestalterinnen und Erfinderinnen digitaler Technik nicht die gleichen Chancen wie Männer. Wir haben zwei Studien initiiert, die das untersuchen. Eine, die vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel erstellt wird und sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Geschlechtergleichheit in den G20-Staaten befasst. Die zweite entsteht in Kooperation mit der Berliner Firma "Betterplace lab". Sie sucht nach Wegen, die Kluft zwischen den Geschlechtern beim digitalen Zugang zu überbrücken.

Haben Frauen vielleicht auch nicht so viel Interesse an Technik und rufen gleich nach dem Administrator, wenn ihr Computer streikt?

Bei einer solchen Frage stellen sich mir die Nackenhaare auf. Das ist ein Stereotyp, das die unterschiedlichen Zugänge von Frauen und Männern zu Technik quasi biologisiert und damit Teil des Problems und nicht der Lösung.

Sie wollen ein tragfähiges Netzwerk knüpfen. Wie weit ist es vorangekommen?

Uns ist es gelungen, aus jedem der G20-Länder Teilnehmerinnen zu unserem Dialogprozess einzuladen: Vertreterinnen von Frauenverbänden, Unternehmerinnen, Frauen aus den Wissenschaften, dazu Expertinnen internationaler Institutionen wie der UN oder der OECD. Auf diesen Dialogprozess sind wir sehr stolz. Ich denke, dass wir die W20 gefestigt haben und wie geplant eine ordentliche Übergabe an unsere Nachfolgerinnen in Argentinien machen können. Wir wollen, dass W20 als feste Arbeitsgruppe bei den G20 installiert und entsprechend ausgestattet wird. Wir wollen nicht mehr am Katzentisch sitzen, sondern direkt am Verhandlungstisch.

Nach Berlin kommt auch Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten. Was erwarten Sie von ihr?

Frau Trump kommt als Vertreterin der US-Regierung. Sie nimmt an einem Podium teil, auf dem Bundeskanzlerin Merkel mit internationalen Vertreterinnen aus Politik und Wirtschaft darüber debattiert, wie das Potenzial weiblichen Unternehmertums weltweit in größerem Maßstab gefördert werden kann. Weitere Gäste sind u.a. die niederländische Königin Máxima, die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland und Christine Lagarde, Direktorin des Internationalen Währungsfonds.

Das Interview führte Katharina Sperber.