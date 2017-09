Der Giro d'Italia startet 2018 mit einem dreitägigen Gastspiel in Israel. Die 101.Italien-Rundfahrt beginnt am 4. Mai 2018 mit einem Einzelzeitfahren über zehn Kilometer in Jerusalem. Am folgenden Tag führt eine Flachetappe über 167 km von Haifa nach Tel Aviv, danach geht es über hügelige 226 km von Be'er Scheva nach Eilat am Roten Meer. Im Mittelpunkt der ersten Giro-Etappen außerhalb Europas wird das Gedenken an Gino Bartali stehen. Die italienische Radsport-Legende (1914-2000) war im 2.Weltkrieg an der Rettung verfolgter Juden beteiligt und wird in Israel als "Gerechter unter den Völkern" geehrt.