Eigentlich tat Trump in den vergangenen Wochen alles, um sich an die Seite von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu stellen. Aber jetzt übt sich das Weiße Haus in Distanz. Wer neue Siedlungen baue oder bestehende über ihre Grenzen hinaus erweitere, gefährde damit womöglich die Friedensbemühungen im Nahen Osten, teilt Trumps Sprecher Sean Spicer mit. Israel hatte zuvor die Gründung einer neuen Siedlung im Westjordanland angekündigt.

Die Stellungnahme ist bemerkenswert, hatte Trump in den vergangenen Wochen doch ganz andere Signale an Israel gesendet. Er beschuldigte seinen Vorgänger Barack Obama des Verrats an Israel, weil dieser in seinen letzten Tagen im Amt eine UN-Resolution passieren ließ, in der der Siedlungsbau als Hindernis für den Friedensprozess verurteilt wurde.

Unklar ist, auf wessen Initiative die Kritik am Siedlungsbau kam. Trump hatte das Thema Israel im Weißen Haus eigentlich seinem Schwiegersohn und engem Vertrauten Jared Kushner anvertraut, der aus einer jüdischen Familie stammt. Die Stiftung von Kushners Familie hatte in der Vergangenheit an die Siedlung Beit El gespendet. (Quelle: dpa)