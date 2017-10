von Özden Terli

Klar, Wirbelstürme der Hurrikan-Kategorie erreichen Europa nicht. Das war schon immer das, was man gehört hat. Und es ergab bisher Sinn: Die Temperaturen sind eigentlich zu kühl in Europas Gewässern. Doch nun ist "Ophelia" da - und versetzt vor allem Irland in Unruhe.

Damit überhaupt ein Hurrikan entstehen kann, sind verschiedene Voraussetzungen nötig. Aber wenn das Wasser nicht warm genug ist, passiert gar nichts. Das Wasser allerdings ist derzeit zwei bis drei Grad zu warm, mehr als normal.

So weit, so gut. Aber woher kommt "Ophelia", dieser außergewöhnliche Sturm? Zum ersten Mal taucht der Sturm auf Satellitenbildern am 9. Oktober auf - als tropisches Tief im Anfangsstadium, mitten auf dem Atlantik. Der Keim ist gelegt. Zu diesem Zeitpunkt berechnen verschiedene Vorhersage-Modelle bereits eine nordöstliche Verlagerung. Also keine Zugbahn, wie man es oft in diesem Jahr hatte, in Richtung Westen, Nordamerika oder in den Golf von Mexiko. Bereits die ersten Analysen zeigen: "Ophelia" zieht nach Europa und wird zwischenzeitlich bis auf Hurrikan-Stärke 1 anwachsen.

"Ophelia" wächst zum Hurrikan der Kategorie 3

Am selben Tag, wir schreiben immer noch den 9. Oktober, zieht "Ophelia" an und wird zum tropischen Sturm. Zwei Tage später ist der Wirbelsturm offiziell ein Hurrikan der Kategorie 1.

Bis dahin ist die Zugbahn nicht ganz klar, wobei von den Modellen eine nordöstliche Komponente favorisiert wird. Zwei Tage dümpelt der Sturm nahezu ortsfest als Hurrikan auf dem Atlantik und bewegt sich wenig vom Fleck. Dann die erste Überraschung. Der Sturm hat Kategorie 2 erreicht, stärker als bisher berechnet. Immerhin hält er sich an die vorberechnete Bahn Richtung Azoren.