Vor genau einer Woche traf Tropensturm Harvey in Texas auf Land. Während Orte an der Grenze zu Louisiana immer noch mit Wassermassen zu kämpfen haben, beginnt in anderen Teilen Texas das Aufräumen.

In der Karibik hinterlässt Hurrikan Irma eine Spur der Verwüstung. Die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens zehn gestiegen. Die Vereinten Nationen schätzen, in den kommenden Tagen könnten 37 Millionen Menschen von Irma betroffen sein.

Fliegende Autos, Menschen, die sich mit Seilen an ihre Dächer binden - während sich Florida noch für Hurrikan Irma rüstet, hat er in der Karibik einzelne Inselnr nahezu komplett verwüstet. Rund 95 Prozent des Inselstaates Sint Maarten sind zerstört, in Barbuda verlieren 60 Prozent der Einwohner ihr Zuhause.

Auf seinem zerstörerischen Zug durch die Karibik hält Hurrikan "Irma" auf Kuba und Florida zu. Tausende Bewohner bringen sich in Sicherheit. Auch die Millionenmetropole Miami könnte es treffen. Die Zahl der Toten in der Karibik ist mittlerweile auf mindestens zwölf gestiegen.

Irma

Irma

Wirbelsturm "" hält Kurs auf die Südostküste der USA. Die Behörden gaben eine Hurrikan-Warnung aus, die Gebiete im US-Staat Florida, Haiti, die Bahamas, Kuba und die britischen Überseegebiete Turks- und Caicos umfassen. Nach letzten Modellen könnte die Millionenmetropole Miami voll von "" erfasst werden. Gouverneur Rick Scott rief die Einwohner des US-Bundesstaates zu äußerster Vorsicht auf. Der bevorstehende Sturm sei in vielen Teilen Floridas lebensgefährlich.

Im Süden, etwa auf der Inselkette der Florida Keys, wurden Evakuierungen angeordnet. Tausende Menschen verließen bereits die bedrohten Gebiete. Jeder müsse sich darauf vorbereiten, sein Zuhause zu verlassen, sagte Scott. Auch an Kubas Nordküste wurden Zehntausende ausländische Touristen vorsorglich in Sicherheit gebracht, die Behörden riefen die höchste Alarmstufe aus. Auch in der Dominikanischen Republik brachten die Behörden Touristen in Sicherheit.

Hälfte der Puerto-Ricaner ohne Strom

Hurrikan "Irma" fegt derweil weiter mit unverminderter Wucht durch die Karibik. Mindestens vier Menschen wurden auf den Jungferninseln getötet, wie die Behörden mitteilten. Aus Puerto Rico wurden mindestens zwei Tote gemeldet. In dem US-Außengebiet war mehr als die Hälfte der drei Millionen Einwohner ohne Strom. Angesichts von Überschwemmungen im Zentrum und im Norden der Insel mobilisierte Gouverneur Ricardo Rossello die Nationalgarde. Zudem ließ er Notunterkünfte für bis zu 62.000 Menschen einrichten.

Zuvor hatte der Wirbelsturm bereits verheerende Zerstörungen auf den Urlaubsinseln Saint-Martin, Saint Barthélemy und Barbuda angerichtet. Im französischen Teil von Saint-Martin wurden vier Tote und rund 50 Verletzte gezählt. In Sint Maarten, dem niederländischen Teil der Insel, wurde ein Mensch getötet, wie die Regierung in Den Haag bekannt gab. Ein Todesopfer gab es auf Barbuda. Damit stieg die Gesamtzahl der Opfer auf mindestens zwölf.

"Zu 95 Prozent zerstört"

Die ersten Schadensbilanzen auf den betroffenen Inseln waren verheerend. Die Insel Saint-Martin sei zu "zu 95 Prozent zerstört", sagte der Präsident des französischen Teils, Daniel Gibbs. Die Insel Barbuda sei ebenfalls "kaum mehr bewohnbar", sagte der Premierminister des Zwei-Insel-Staats Antigua und Barbuda, Gaston Browne. Er bezeichnete die Insel als "Trümmerhaufen".

Sint Maarten war nach den Worten des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte wegen starker Schäden am Flughafen und am Hafen von der Außenwelt abgeschnitten. Dennoch bereitete die niederländische Luftwaffe eine Luftbrücke für Hilfsgüter vor, ebenso wie die französische Regierung. Großbritannien schickte zwei Kriegsschiffe in die Gegend, um den Opfern zu helfen.