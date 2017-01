Islamisten in Deutschland

Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt ist der schwerste, aber längst nicht der einzige 2016 in Deutschland.

Der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat das Schlaglicht wieder auf den Salafismus in Deutschland geworfen. Laut Verfassungsschutz stand der Attentäter unter dem Einfluss dieser Bewegung, die sich in einem permanenten Wandel befände.

Die deutschen Behörden stufen derzeit 548 Islamisten als Gefährder ein. Unter ihnen sind 62 abgelehnte Asylbewerber. Sie müssten eigentlich sofort abgeschoben werden. Das scheitert aber oft an fehlenden Papieren - wie beim Berlin-Attentäter Anis Amri.

Knapp die Hälfte der derzeit 548 von den Sicherheitsbehörden in Deutschland als sogenannte Gefährder eingestuften Islamisten hat keinen deutschen Pass. Das teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage der "Welt am Sonntag" und der Deutschen Presse-Agentur mit. Experten gehen allerdings davon aus, dass sich nicht alle dieser 224 ausländischen "Gefährder" derzeit in Deutschland aufhalten.

"Bei 62 Gefährdern wurde der Asylantrag abgelehnt", heißt es in der Mitteilung weiter. Sie sind ausreisepflichtig und müssten sofort abgeschoben werden. Mangels gültiger Ausweise ist dies aber oft schwierig.

Mehr als 80 Gefährder in Haft

Auch der Berliner Attentäter Anis Amri war als Gefährder eingestuft worden. Der Tunesier hätte als abgelehnter Asylbewerber abgeschoben werden sollen. Dies war nicht möglich, da nötige Papiere aus dem nordafrikanischen Land fehlten.

Den derzeit insgesamt 548 Personen aus der Islamisten-Szene, die die Sicherheitsbehörden in Deutschland als Gefährder einstufen, trauen Polizei und Geheimdienste zu, dass sie "politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen". Nach Angaben des Bundeskriminalamtes (BKA) sitzen über 80 von ihnen in Haft.

Union und SPD wollen Abschiebehaft für Gefährder

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte eine schärfere Abschiebepraxis bei Gefährdern. "Bei ihnen darf eine Abschiebehaft nicht daran scheitern, dass Ausweise nicht vorliegen. In solchen Fällen ist eine wesentlich längere Abschiebehaft als bisher üblich notwendig", sagte Herrmann der Zeitung.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann sprach sich für einen härteren Umgang mit Gefährdern aus. "Abgelehnte ausreisepflichtige Asylbewerber, die als Gefährder gelten, gehören in Gewahrsam. Wenn ihre Abschiebung an fehlenden Papieren scheitert, müssen diese schnell beschafft werden", sagte Oppermann. Er forderte außerdem, Abschiebungen konsequenter als bisher durchzuführen. Das Grundrecht funktioniere nur, "wenn jeder, der kein Bleiberecht hat, konsequent abgeschoben wird. Wir müssen das Recht der Abschiebungen überprüfen, eventuell verschärfen. Nur so können wir den wirklich Schutzbedürftigen helfen."