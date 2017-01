Video Was will die Gülen-Bewegung?

Video Kritik an Islamverband Ditib

Bild Zentralmoschee von Ditib in Köln

ZDF-Reporter Abdul-Ahmad Rashid untersucht die islamische Gülen-Bewegung in Deutschland. Geht es nur um Bildung, wie die Anhänger von Fethullah Gülen erklären – oder auch um die Verbreitung des Islam?

Der türkisch-islamische Verband Ditib wird von der türkischen Regierung gesteuert. Deutsche Politiker befürchten nun, dass der Verband zum Sprachrohr Erdogans in Deutschland werden könnte.

Nach dem Putschversuch in der Türkei steht der islamische Dachverband Ditib zunehmend in der Kritik: Wie groß ist der Einfluss der türkischen Regierung auf die Imame des Verbands in Deutschland?

Seit Wochen stehen Spitzelvorwürfe gegen Deutschlands größten Moscheeverein Ditib im Raum. Generalsekretär Alboga räumt nun ein, dass "zwei oder drei Imame" Informationen über Gülen-Anhänger an Ankara schickten. Eine "bedauerliche Panne" nennt er das. Doch das Klima in den Ditib-Gemeinden scheint vergiftet.

"Es handelt sich um eine Panne, ein Fehler", sagt Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga heute.de. Einige wenige - vielleicht zwei oder drei - seien dem Aufruf der türkischen Religionsbehörde Diyanet fälschlicherweise gefolgt und hätten Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung an Ankara geschickt. "Das wird auch sehr bedauert", so Alboga weiter. Es werde über Konsequenzen für die betreffenden Imame beraten. Die Vorfälle seien sehr schädlich für die "konstruktive Arbeit" der Imame in den Gemeinden, die seit 1982 gegen Radikalisierung arbeiteten.

Die Bewegung des in den USA im Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind Nummer eins. Präsident Recep Tayyip Erdogan macht sie für den gescheiterten Putsch im Juli 2016 verantwortlich. Der Ditib-Bundesverband beteuert immer wieder, von der Türkei unabhängig zu sein. Die Verbindung zur Religionsbehörde Diyanet ist jedoch in ihrer Satzung festgeschrieben.

Stiftung: Gülen-Anhänger verlassen Gemeinden "in Scharen"

Die Gülen-nahe Stiftung "Dialog und Bildung" in Berlin berichtet unterdessen, dass die Anhänger der islamischen Bewegung die Ditib-Gemeinden "in Scharen" verließen und in andere Moscheegemeinden auswichen. Grund dafür sei, dass sie zunehmend Anfeindungen und Schikanen durch Erdogan-Anhänger ausgesetzt seien, sagte der Leiter der Stiftung, Ercan Karakoyun, der Katholischen Nachrichten-Agentur. "Man schmeißt uns zwar nicht raus, aber die dauernden Angriffe durch Erdogan-Anhänger, die uns als 'Volksverräter' beschimpfen, zwingen uns aus den Gemeinden."

Schöne Presseerklärungen der Ditib gegen Anfeindungen und Bespitzelungen hätten im Alltag ihrer Gemeinden keine Wirkung und seien vor allem für die deutsche Öffentlichkeit bestimmt, so Karakoyun. Solange das Führungspersonal der Ditib aufs Engste mit der türkischen Religionsbehörde in Ankara verknüpft bleibe, werde sich daran auch nichts ändern.

Gründung eigener Moscheen "schwierig"

Überlegungen der Gülen-Anhänger, eigene Moscheen in Deutschland zu gründen, stünden erst am Anfang. Wegen der angespannten finanziellen Lage der Bewegung sei das schwer umzusetzen. "Viele frühere Spender haben sich aus Angst vor Schikanen zurückgezogen", sagte Karakoyun.

In Deutschland zählt die Bewegung, die sich selbst "Hizmet" ("Dienst") nennt, bis zu 100.000 Mitglieder. Nach eigenen Angaben engagieren sie sich vor allem im Bildungsbereich, als Unternehmer und im gesellschaftlichen Dialog. Kritiker werfen ihr allerdings vor, sie verfolge ihrerseits eine Islamisierung der Gesellschaft und bediene sich sektenartiger Strukturen.