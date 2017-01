Mischa Zverev hat bei den Australian Open das Halbfinale klar verpasst. Der Hamburger scheiterte in Melbourne mit 1:6, 5:7, 2:6 am Schweizer Roger Federer. Zverev war durch den Sieg über den Weltranglisten-Ersten Andy Murray unerwartet in sein erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen. Zverev steigerte sich nach einem Fehlstart und ging im zweiten Satz 3:1 in Führung. Doch Federer schlug im Stile eines Großmeisters zurück. Das vorentscheidende Break holte er sich zum 6:5. Auch danach blieb er am Drücker. Zverev wehrte sich zwar tapfer, wurde aber von Federer immer wieder am Netz passiert.