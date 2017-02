Der Wetterdienst warnt vor gefährlichem Glatteis in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen. Auf der A3 in Unterfranken kam es am frühen Morgen auf spiegelglatter Fahrbahn zu einem Unfall mit mehr als zehn Autos. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach kündigte indes Entspannung an. "Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen deutlich an, und auch die nächsten Nächte werden milder", sagte ein Sprecher. Im östlichen Bayern dürfte noch bis in den Dienstag hinein mit Glätte zu rechnen sein.