Mit Donald Trump bahnt sich eine radikale Umkehr der bisherigen amerikanischen Nahost-Politik an. David Friedman, einen orthodoxen Juden und politischen Hardliner, will er zum neuen US-Botschafter in Israel machen.

In einer Rede hat US-Außenminister John Kerry die Zweistaatenlösung als einzige Möglichkeit für den Frieden im Nahen Osten bezeichnet– kurz bevor die israelische Knesset über neue Baugenehmigungen abstimmt. Nicola Albrecht mit den Reaktionen aus Tel Aviv.

Israels Regierungschef Netanjahu hat die Grundsatzrede von US-Außenminister Kerry zur Nahostpolitik scharf kritisiert. Kerry habe sich "obsessiv" mit dem israelischen Siedlungsbau beschäftigt statt mit der eigentlichen "Wurzel des Konflikts": der Ablehnung eines jüdischen Staates durch die Palästinenser.

"Eine ganze Stunde lang hat der Außenminister die einzige Demokratie im Nahen Osten attackiert", sagte Netanjahu. Kerry habe sich stark auf den israelischen Siedlungsbau fokussiert und der palästinensischen Aufstachelung und Gewalt nur wenig Beachtung geschenkt. Netanjahus Büro teilte mit, die Rede stelle eine verzerrte Haltung gegenüber Israel dar und konzentriere sich "obsessiv" auf jüdische Siedlungen.

"Lassen uns von niemandem belehren"

Kerry habe zwischen dem Bau von Häusern in Jerusalem und dem palästinensischen Terror verglichen, sagte Netanjahu. Kerrys Verurteilung des Terrors sei ein "reines Lippenbekenntnis" gewesen. "Wenn die US-Regierung den palästinensischen Terror so bekämpft hätte wie den Häuserbau in Jerusalem, dann hätte der Frieden vielleicht eine Chance gehabt", sagte Netanjahu.

"Wir lassen uns von niemandem belehren", sagte der israelische Regierungschef. Kernproblem des Konflikts sei weiter die Weigerung der Palästinenser, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen. "Wie kann man Frieden schließen mit jemandem, der uns unser Existenzrecht abspricht?" Es sei "schade, dass Außenminister Kerry diese einfache Wahrheit nicht sieht".

Netanjahu behauptete ferner, Israel habe eindeutige Beweise dafür, dass die Obama-Regierung die Resolution des Weltsicherheitsrates gegen Israels Siedlungspolitik eingefädelt habe. Man wolle diese der neuen Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump vorlegen. Kerry hatte diesen Vorwurf in seiner Rede zurückgewiesen.

Abbas: Verhandlungen nach Siedlungsstopp

Ein führendes Mitglied der jüdischen Siedlerbewegung verurteilte Kerrys Rede als "Lobrede auf die Zwei-Staaten-Lösung". Der außenpolitische Chefgesandte des Jescha-Rates, Oded Revivi, sagte, die Rede enthalte keine neuen Ideen und ignoriere die Sicherheitsbedürfnisse Israels. Es handele sich um eigennützige Äußerungen, mit denen Kerry um sein politisches Vermächtnis bemüht sei. Der Siedlungsbau und arabische Bomben seien moralisch nicht gleichzusetzen. "Israelische Wohnungen sind keine Bedrohung für den Frieden, palästinensischer Terror ist es."

Der Oppositionspolitiker Jaakow Peri begrüßte Kerrys Rede dagegen als "ausgewogen, basierend auf der Realität und Fakten". Der US-Außenminister habe auf die "harschen und dramatischen Folgen" eines einzigen binationalen Staats aufmerksam gemacht, sagte Peri, ein früherer Leiter des Geheimdienstes Schin Bet. Er gehört der zentristischen Partei Jesch Atid an. Angesichts seiner Erfahrung in der Bekämpfung militanter Palästinenser hat sein Wort Gewicht.

Auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas äußerte sich nach Kerrys Rede. Die Palästinenser seien bereit zu Verhandlungen mit Israel, falls das Land seinen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten einstelle. Sobald die israelische Regierung dem Stopp aller Siedlungsaktivitäten und der Umsetzung der gemeinsamen Vereinbarungen zustimme, stehe die palästinensische Führung zur Wiederaufnahme von Verhandlungen auf Grundlage des Völkerrechts und internationaler Resolutionen zur Verfügung, sagte Abbas am Mittwoch. Dabei müsse ein festgelegter Zeitrahmen gelten.

Kerrys flammender Appell

In seiner Rede hatte US-Außenminister John Kerry Israelis und Palästinenser aufgerufen, die Zwei-Staaten-Lösung nicht aufzugeben. Diese sei die einzige Möglichkeit, dauerhaft Frieden zu schaffen. Er wies zugleich Kritik aus Israel zurück, die USA hätten das Land mit der Enthaltung im UN-Sicherheitsrat im Stich gelassen.

In der mehr als einstündigen Rede legte Kerry in sechs Punkten seine Vision einer Friedensregelung in dem Konflikt dar. Darin macht er sich für eine Zwei-Staaten-Lösung stark, mit Jerusalem als Hauptstadt für beide Staaten. Die Vereinbarung müsse Israels Sicherheitsbedürfnissen gerecht werden.

Es war Kerrys letzte große Rede zum Nahostkonflikt, bevor der Demokrat am 20. Januar 2017 aus dem Amt scheidet. Er hatte als Vermittler die vorerst letzten Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern ermöglicht. Diese scheiterten im April 2014.