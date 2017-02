Doppel-Weltmeisterin Anna Veith verzichtet auf die Abfahrt bei den SkiWeltmeisterschaften in St.Moritz. Ihr sei wichtig, dass die besten Österreicherinnen um die Medaillen kämpfen, erklärte die 27-Jährige auf ihrer Facebook-Seite. Sie selbst sei noch nicht bereit für die weiten Sprünge und wolle sich auf den Riesenslalom am Donnerstag vorbereiten. In dieser Disziplin wurde Veith vor zwei Jahren ebenso wie im Super-G Weltmeisterin. Nach einer schweren Knieverletzung war die zweimalige Gesamtweltcupsiegerin erst wenige Wochen vor dem WM-Start in den Weltcup zurückgekehrt.