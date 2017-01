Täter noch nicht gefasst - Krisengipfel in Ankara

Terror in der Türkei

Video Krisengipfel in Ankara anberaumt

Nach den Anschlägen auf einen Nachtclub in Istanbul mit 39 Toten läuft nun die Fahndung nach dem Täter. Dieser sei nach wie vor flüchtig, berichtet ZDF-Korrespondent Luc Walpot. Zu dem Attentat hat sich bisher noch niemand bekannt.

Bei einem Angriff auf einen Nachtclub in Istanbul sind nach Angaben der türkischen Behörden mindestens 39 Menschen getötet und 40 verletzt worden. Gegen 01:15 Uhr Ortszeit hatte ein Bewaffneter einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Eingang des Nachtclubs Reina erschossen, bevor er auch im Inneren des Clubs um sich schoss.

Ein trauriger Neujahrstag in Istanbul: In der Silvesternacht drang ein Mann in den beliebten Nachtclub Reina und schoss wahllos um sich. 39 Menschen starben, 70 wurden mitunter schwer verletzt. Kein gutes Zeichen für 2017.

Im Club seien sehr viele wohlhabende Menschen, insbesondere auch aus dem arabischen Raum unterwegs gewesen, so ZDF-Korrespondent Luc Walpot aus Istanbul. „Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass möglicherweise ein islamistischer Hintergrund da ist.“

Nach dem Anschlag in Istanbul mit 39 Toten geht die Fahndung nach dem Täter weiter. Der türkische Präsident Erdogan hat die Spitzen der Regierung zu einem Krisengipfel in Ankara eingeladen. Die Opposition bringt Erdogan derweil in Erklärungsnot.

Nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul sind die Hintergründe der Tat weiterhin ungeklärt. Die türkischen Sicherheitsbehörden fahndeten am Sonntag mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Ministerpräsident Binali Yildirim ließ offen, in welche Richtung ermittelt werde, er sprach lediglich von einem "bewaffneten Terroristen". Am Nachmittag soll es ein Krisentreffen mit dem türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geben.

Internationale Bestürzung

Die Tat löste international Bestürzung aus. Eine Bekennernachricht lag zunächst nicht vor. Die Ermittler arbeiteten "mit Nachdruck" daran, den Täter zu identifizieren, sagte Yildirim. Innenminister Süleyman Soylu erklärte, der Attentäter habe sein Gewehr unter einem Mantel verborgen und womöglich die Kleidung gewechselt, bevor er den Club verließ. "Ich hoffe, er wird schnell gefasst, so Gott will." Bis zu 25 Todesopfer kamen aus dem Ausland, die meisten von ihnen aus arabischen Staaten.

Laut der Regierung in Tunis wurden auch eine Franko-Tunesierin und ihr tunesischer Mann getötet. Das Außenministerium in Brüssel gab an, einer der Toten habe die belgische und türkische Staatsangehörigkeit gehabt. Auch eine Kanadierin, eine Israelin und zwei Inder sind nach Angaben ihrer Regierungen unter den Opfern. Ob auch Deutsche verletzt oder getötet wurden, blieb zunächst unklar.

Immer wieder Anschläge

Das Auswärtige Amt rief Besucher in Istanbul zur Umsicht und zur Vermeidung von Menschenansammlungen und größeren Veranstaltungen auf. Zuletzt hatte es in der Türkei immer wieder Anschläge gegeben, die auf das Konto der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) oder kurdischer Extremisten gingen. Im Falle des Nachtclub-Anschlags vermieden die Behörden zunächst Schuldzuweisungen, sie benannten keine Verdächtigen. Von kurdischer Seite wurde die Verantwortung für das Attentat abgewiesen. Die Agentur Firat, die der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahesteht, zitierte deren Chef Murat Karayilan mit der Aussage, dass keine kurdische Gruppierung hinter der Tat stecke.

Die Opposition kritisierte Staatspräsident Erdogan nach dem Anschlag. Er habe nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli zwar mehr als 40.000 Menschen festgenommen. Die eigentlichen Terroristen seien aber offenbar nicht darunter, merkten Oppositionspolitiker an.