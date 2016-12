Nahezu unbedrängt von der Konkurrenz hat der WM-Vierte Nico Ihle auch am Freitag die 500 Meter bei den Eisschnelllauf-Meisterschaften im SprintMehrkampf gewonnen. Nach dem dritten Streckensieg in Inzell ist dem Chemnitzer der dritte Titel in Serie im abschließenden 1000-Meter-Rennen kaum noch zu nehmen. In 35,17 Sekunden erreichte Ihle seine bisher schnellste Zeit in der Max-Aicher-Arena, nachdem er tags zuvor in 35,19 Sekunden siegte. Sein Bruder Denny Ihle steigerte sich am zweiten Tag auf 35,69 Sekunden und ist damit im Klassement nach drei Strecken Zweiter.