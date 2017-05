von Dominik Rzepka, Kiew

Eigentlich stand für viele der Sieger des Eurovision Song Contest schon so gut wie fest: Italien. Doch plötzlich übertrifft ein junger Jazz-Sänger aus Portugal alle Erwartungen. Das ESC-Finale könnte richtig spannend werden. Und für Deutschland könnte es besser laufen als zunächst befürchtet.

Normalerweise geht bei seinen Konzerten ein Hut rum - und jeder gibt, wie viel er gerade kann. Und normalerweise sind seine Konzerte ziemlich intim. Manchmal nimmt er seine Zuhörer hinterher noch mit in eine Bar, sagt einer, der vor ein paar Monaten schon einmal dabei war. Salvador Sobral spielt gerne mal vor 20 Leuten. Doch heute Abend spielt der 27-jährige Jazz-Sänger aus Portugal vor 200 Millionen Zuschauern. Was für ein Gegensatz. Sobral ist ein Phänomen. Wenn er seinen melancholischen Song "Amar Pelos Dois" ("Liebe für zwei") singt, wird es für drei Minuten still in der Halle in Kiew. Andächtig still.

So einen ESC-Moment gibt es nicht oft. Auch, weil zu diesem größten Musikwettbewerb der Welt eigentlich die ganz große Show gehört. Aber vielleicht ist Sobral, der bei seinem Auftritt ganz alleine und fast schüchtern auf der Bühne steht, auf einmal Favorit auf den Sieg. Sogar den Italiener Francesco Gabbani hat er in den Wetten hinter sich gelassen. Und das, obwohl Gabbani seit Wochen haushoher Favorit ist. Kaum jemand hatte im Vorfeld Zweifel daran, dass der italienische Sänger mit seinem ESC-tauglichen Italo-Pop am Ende gewinnen würde - allein schon, weil ein Tänzer im Affenkostüm herrlich schräg neben ihm auf der Bühne steht - das passt einfach zum ESC. Und so gibt es auf einmal einen Zweikampf um den Sieg: Portugal oder Italien? Italien oder Portugal?

17-Jähriger könnte erfolgreich für Bulgarien sein

Auf diese Lesart deutet auch die Startreihenfolge der beiden Länder hin: Italien startet als neunter, Portugal als elfter. Festgelegt wird diese Reihenfolge von den Produzenten der Show - und es gilt: Je später der Auftritt, desto besser. Wer erinnert sich nach zwei Stunden schon noch an Lied Nummer drei? Die Künstler ziehen vor ihrem Auftritt ein Los, das sie entweder in die erste oder zweite Hälfte des Finales bringt. Portugal und Italien haben beide das schlechtere Los gezogen, die erste Hälfte. Die Veranstalter hätten sie also auch von Startnummer zwei und vier antreten lassen können. Doch sie entschieden sich, beide so weit hinten wie möglich starten zu lassen. Das macht man eigentlich nur mit Songs, denen man einen guten Platz zutraut. Und 50 Prozent der Punkte sind bereits durch die internationalen Jurys verteilt. Die Veranstalter wissen also schon, wer bei den Jurys gut angekommen ist.

Nach dieser Logik gibt es im Finale auch noch zwei weitere Favoriten: Schweden und Bulgarien. Beide zogen das gute Los, das ihnen einen Startplatz in der zweiten Hälfte des Finales garantiert. Doch statt einer mittelmäßigen Startnummer 14 oder 16 landeten sie auf Startnummer 24 beziehungsweise 25 - also fast der krönende Abschluss des Abends. Besser geht's eigentlich nicht. Das könnte dafür sprechen, dass der erst 17-jährige Kristian Kostow, der für Bulgarien antritt, weit vorne landen dürfte. Seine Popballade "Beautiful Mess" jedenfall ist lupenrein produziert, eingängig und ein echter Radiohit.

Startnummer 21 für deutsche Sängerin Levina

Und Deutschland? Wird in diesem Jahr von Levina vertreten, einer 25-jährigen gebürtigen Bonnerin mit einer außergewöhnlichen, tiefen Stimme. Zu Beginn ihres Auftritts liegt sie barfuß auf dem Rücken, ihr Song "Perfect Life", der von Startnummer 21 aus ins Rennen geht, hat verglichen mit der deutschen Vorentscheid-Version noch ein paar mehr Beats verpasst bekommen. Nicht zuletzt ihre Bühnenpräsens dürfte der Grund dafür sein, warum Levina in den Wetten zuletzt nach oben klettern konnte.

Denn eigentlich war Deutschland schwach gestartet. Der Song "Perfect Life" war nicht gerade ein großer Hit in Deutschland, wurde kaum im Radio gespielt. Einige internationale Beobachter sahen in ihm sogar einen Kandidaten für den letzten Platz. "Ich habe mich mit den Wetten nie wirklich beschäftigt", sagt Levina unmittelbar vor ihrem Auftritt. Dennoch freue sie sich natürlich zu hören, dass viele Beobachter ihren Auftritt inzwischen stärker einschätzen. Zumindest das hintere Mittelfeld dürfte drin sein - und das wäre schon ein Erfolg angesichts zwei letzter Plätze in den vergangenen beiden Jahren für Deutschland.