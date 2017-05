Video Die "First Daughter" in Berlin

Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, nahm am Welt-Frauen-Kongress in Berlin teil. Gelegenheit für die Kanzlerin, etwas Außenpolitik zu machen, einen Kommunikationskanal zu öffnen, ganz nah ans Ohr des US-Präsidenten.

von Maya Dähne, New York

Unternehmerin, Model, Mutter und neuerdings Präsidentenflüsterin - die Tochter von Donald Trump scheint ein Multitalent zu sein. Jetzt hat sie ihr zweites Buch geschrieben. "Women who work" soll ein Karriereratgeber für Frauen sein, die so erfolgreich werden wollen wie Ivanka Trump.

Ihre erste Geschäftsidee als Kind war es, Limonade an die Nachbarn zu verkaufen. Mitten in Manhattan, auf der Fifth Avenue vor dem Trump Tower war das allerdings ausgeschlossen. Stattdessen vertickten Ivanka und ihre Brüder Zitronenlimo an das Personal, das Zimmermädchen, den Chauffeur und den Leibwächter. "Wir machten einfach das Beste aus unserer Lage", schrieb Ivanka Trump vor einigen Jahren in ihrem ersten Buch "The Trump Card".

Statt Schuhen verkauft Ivanka Trump die Politik ihres Vaters

"Wenn das Leben dir saure Zitronen gibt, mach Limonade draus", lautet eine uramerikanische Lebensweisheit. Genau das hat die Lieblingstochter von Donald Trump beherzigt. Inzwischen verkauft Ivanka Marie Trump längst keine Zitronenlimo mehr. Und auch die Leitung ihres Modeunternehmens hat die 35-Jährige an den Nagel gehängt. Statt Kleidern, Handtaschen und Schuhen verkauft sie die Politik ihres Vaters - und ihr neuestes Buch.

"Women who work", eine 256 Seiten umfassende Karriere-Bibel, hat Ivanka Trump geschrieben, bevor ihr Vater zum 45. Präsidenten der USA gewählt wurde. Für 26 Dollar erfährt die Leserin, wie sie "Gelegenheiten nutzt, ihre Karriere problemlos plant, Firmen gründet, verhandelt und führt, Arbeit und Familie managt".

Lesereise aus Rücksicht auf Job im Weißen Haus abgesagt

Kritiker haben sich schon beim Erscheinen ihres ersten Buches gefragt, was jemand, der mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurde, Frauen raten kann, die ihr Mittagessen mit Plastikbesteck an ihrem Schreibtisch einnehmen. "Es ist mir klar, dass ich besser dran bin als die meisten. Aber: Wir alle können unser Leben frei gestalten - und es wird für jede von uns anders aussehen", schreibt die Autorin. "Ich hatte das Glück, meine Karriere mit den Dingen aufzubauen, die mir am meisten Spaß machen, Immobilien und Mode. Ich bin Unternehmerin und Chefin, aber es ist mir genauso wichtig, Ehefrau, Mutter, Tochter und Freundin zu sein. Ich will in allen diesen Bereichen erfolgreich sein."

Dass auch das neue Buch ein Bestseller werden muss, ist da nur logisch. Allerdings wird Ivanka ihren Fans keine persönlichen Autogramme geben und im Einkaufszentrum die Hand schütteln. Eine Lesereise wurde aus Rücksicht auf den neuen Job im Weißen Haus abgesagt. Die Einnahmen für ihren Ratgeber will die Autorin an zwei Organisationen spenden, die sich um die Förderung von Mädchen und jungen Frauen kümmern.

Frauen können alles erreichen - in Ivanka Trumps Welt

In Ivanka Trumps Welt leiten Frauen Meetings und trainieren für den nächsten Marathon. "Wir lernen zu kochen und zu programmieren. Wir motivieren unsere Angestellten und unsere Kinder. Wir sind innovativ und starten neue Unternehmen." Das Programm klingt wie der berühmt-berüchtigte Appell von Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg, Frauen müssten sich einfach mehr "reinhängen", ins Zeug legen - und gelegentlich neu erfinden, so wie Ivanka Trump selbst.

Nach der Modelkarriere, dem Posten im Immobilienimperium ihres Vaters und dem Aufbau ihres eigenen Unternehmens ist sie jetzt also "Assistentin des Präsidenten". Seit einem Monat hat sie ihr eigenes Büro im Weißen Haus. Ihre Aufgabe? "Ich werde vor allem das tun, was ich schon immer getan habe, ich werde mich für die Stärkung von Frauen in der Wirtschaft einsetzen."

Ivanka Trump unter 100 einflussreichsten Menschen der Welt

Keine einfache Aufgabe, fürchten Kritiker. Denn obwohl Ivanka Trump ihren Vater bei ihrem Berlin-Besuch einmal mehr als "Förderer von Frauen und Familien" lobte, ist davon bisher politisch nicht viel zu spüren. Donald Trumps im Wahlkampf verkündeter Plan, bezahlten Mutterschutz einzuführen, liegt auf Eis. In seinem Kabinett sitzen gerade einmal vier Frauen.

Ivanka Trump gehört laut "Time Magazine" zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Auf die Frage, wie groß ihr Einfluss auf ihren Vater sei, antwortete sie in einem Interview kürzlich eher ausweichend: "Ich sage ihm, was ich denke, und bei vielen Themen ist mein Vater meiner Meinung. Da wo er anderer Ansicht ist, hört er mir zu und weiß, wo ich stehe. Welchen Einfluss ich tatsächlich habe, werden die meisten Menschen nicht erfahren." Ist sie eine Komplizin ihres Vaters? "Wenn Komplizin sein bedeutet, dass man eine Kraft für das Gute sein will, dann ja."