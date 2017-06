Zuerst wollte man am Theater Magdeburg als auch in Stendal bei Podiusmdiskussionen mit der AFD reden, dann wieder doch nicht. Was ist da los?

Auf seiner Jahresversammlung in Dresden befasst sich der Deutsche Bühnenverein mit dem Thema Rechtspopulismus. Aktuelle Anlässe gibt es genug.

von Michael Kniess

Theater und Schauspieler in Deutschland werden immer häufiger selbst zur Zielscheibe von rechter Gesinnung. Auch damit beschäftigt sich heute der Deutschen Bühnenverein auf seiner Jahreshauptversammlung - und stellt sich dem Thema Rechtspopulismus.

Der Deutsche Bühnenverein ... ... ist der Interessen- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester. Er thematisiert alle künstlerischen, organisatorischen und kulturpolitischen Fragen, die die Theater und Orchester in irgendeiner Weise betreffen. Dazu gehören Themen wie die Bedeutung der Theater und Orchester für die Städte, die Entwicklung des Publikums sowie die Gestaltung juristischer Rahmenbedingungen bis hin zur sozialen Lage der Künstler.

Künstler werden bedroht, Schauspieler attackiert, Theater unter Druck gesetzt. Immer öfter bleibt das Thema "Rechtspopulismus" nicht nur Teil der künstlerischen Auseinandersetzung auf der Bühne, sondern das Theater selbst wird zur Zielscheibe. Marc Grandmontagne, Geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins, betrachtet dies mit Sorge: "Die Fälle, in denen rechte Aktivisten mit Beleidigungen, Hass und Gewalt gegen Theater, andere Kultureinrichtungen und die Kunstfreiheit vorgehen, häufen sich seit Monaten und ziehen sich quer durch die Republik."

"Übergriffe sind an der Tagesordnung"

In Chemnitz detonierte im vergangenen November eine Bombe vor einem Kulturzentrum, das mit einem Theaterprojekt an die NSU-Morde erinnerte. Im thüringischen Altenburg kündigten vier ausländische Schauspieler ihre Verträge am dortigen Theater, nicht nur, aber auch weil sie rassistisch angefeindet wurden. Einer von ihnen: Ouelgo Téné, ein junger Schauspieler aus Burkina Faso, der sogar tätlich angegriffen wurde.

Für den Schauspieldirektor des Theaters Altenburg-Gera, Bernhard Stengele, ist diese Entwicklung keine Überraschung: "Die Sprache ist roher geworden. Übergriffe - vor allem verbaler Natur - sind an der Tagesordnung. Überwog vorher die Neugierde, bricht sich jetzt lautstarke Ablehnung Bahn." Das jüngste Beispiel: In Aachen droht ein AfD-Sprecher dem Stadtteiltheater "Chaostheater" mit Klage. Stein des Anstoßes für den Politiker: In der neuesten Inszenierung des multikulturellen Ensembles wird auf Gemeinsamkeiten von Rechten und Islamisten verwiesen. Eine Passage, die der AfD-Politiker gestrichen haben möchte.

Gesellschaftlicher Bildungsauftrag für die Theater

Auch Konstantin Küspert befasst sich bereits seit vielen Jahren mit Rechtspopulismus und Rechtsextremismus und greift diese Themen immer wieder in seinen Stücken und Werken auf. Unter anderem im Stück "europa verteidigen", für das er erst am Sonntag bei den renommierten "Mühlheimer Theatertagen" den Publikumspreis verliehen bekommen hat.

Für den 34-jährigen Autor und Dramaturg ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich die deutsche Theaterlandschaft damit auseinandersetzt: "Theater, die sich in Deutschland in der glücklichen Situation befinden, mit Geldern aus der öffentlichen Hand unterstützt und teilfinanziert zu werden, haben einen gesellschaftlichen Bildungsauftrag. Deshalb müssen wir uns auch solcher Themen immer wieder annehmen."

"Es ist unsere Aufgabe, unbequem zu sein"

In Zeiten des Wiedererstarkens von rechtspopulistischem und rechtsextremem Gedankengut müsse alles dafür getan werden, damit sich so etwas wie die NSU-Taten niemals wiederholen können. "Es ist unsere Aufgabe, unbequem zu sein", hebt Küspert hervor. Ein Beispiel dafür lieferte bereits im November 2015 das Staatstheater Mainz, als das dortige Ensemble mit Beethovens "Ode an die Freude" eine AfD-Kundgebung übertönte. Am vergangenen Wochenende setzte das Staatstheater Karlsruhe als Teil eines Aktionsbündnisses ein Zeichen für Vielfalt und Zivilcourage. Anlass war die rechtsextreme Großdemonstration der neonazistisch ausgerichteten Partei "Die Rechte".

Gleichzeitig ist Konstantin Küspert davon überzeugt, dass die deutsche Theaterlandschaft dem Wiedererstarken rechtspopulistischer Tendenzen auch mit Inhalten begegnen kann. "Indem wir auf der Bühne immer wieder anklagen, kritisch reflektieren, erklären und einordnen, begegnen wir den vermeintlich einfachen Antworten von Rechtspopulisten auf gesellschaftliche Herausforderungen mit Fakten", betont er. "Der Umstand, dass wir als Theater über unsere Stücke mit dem Publikum und der Stadtgesellschaft in eine Diskussion treten können, ist das Pfund, mit dem wir wuchern können."

Weitermachen trotz Drohungen, Anfeindungen und Druck

Für Bernhard Stengele ist damit die Aufforderung verbunden, weiterzumachen - trotz Drohungen, Anfeindungen und Druck: Unterstützung bekommt er dieser Tage dabei vom Deutschen Bühnenverein. Bei dessen Jahreshauptversammlung, die heute und morgen in Dresden stattfindet, steht der Umgang mit Rechtspopulismus und rechtsnationalen Parteien im Fokus.

Als Akteure des öffentlichen Lebens sei es an der Zeit, eine klare Haltung zu entwickeln und entsprechend Position zu beziehen, so Marc Grandmontagne. Für ihn hat die künstlerische Auseinandersetzung auf Theaterbühnen einen weiteren, entscheidenden Vorteil: "Wir können nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger Kritik üben, sondern mit Sinnlichkeit und Mut ein offenes bis zugewandtes Klima erzeugen, Vorurteilen begegnen und eine produktive Diskussion in Gang setzen."