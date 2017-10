15. Oktober: An diesem Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Bis dahin soll in Sachen Jamaika nicht viel passieren: Die Sorge ist, dass Koalitionsflirts in Berlin die beteiligten Parteien wertvolle Stimmen kosten könnten.

17. Oktober: In Berlin trifft sich die Unionsfraktion, sie will unter anderem offiziell Wolfgang Schäuble (CDU) für das Amt des Bundestagspräsidenten nominieren.

18. Oktober: Das Sondieren beginnt - zunächst aber in getrennten Runden: In Berlin treffen sich die Unionsparteien CDU und CSU mit der FDP und anschließend auch mit den Grünen.

19. Oktober: Grüne und FDP wollen miteinander - und ohne die Union - über ein mögliches Jamaika-Bündnis reden.

20. Oktober: Am Nachmittag soll die erste große Sondierungsrunde aller vier beteiligten Parteien CDU, CSU, FDP und Grüne starten.

24. Oktober: An diesem Dienstag kommt der neue Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Es ist der spätestmögliche Zeitpunkt; die Frist läuft 30 Tage nach der Bundestagswahl ab. Ab dann ist die bisherige Regierung nur noch geschäftsführend im Amt.

17. und 18. November: Die CSU trifft sich zum Parteitag in Nürnberg. Parteichef Horst Seehofer will sich im Amt bestätigen lassen, angesichts der Unruhe in der Partei ist seine Wiederwahl derzeit aber nicht gesichert.

November/Dezember: Nach Abschluss von möglichen Koalitionsverhandlungen wollen die Grünen und vermutlich auch die Liberalen ihre Mitglieder über das Ergebnis abstimmen lassen. Auch die CDU will einen Parteitag mit einem Koalitionsvertrag befassen, wie die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Wochenende mitgeteilt hatte. Erst danach wäre der Weg für eine Jamaika-Koalition frei: Merkel könnte zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden.

