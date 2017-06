Video Wahl in Schleswig-Holstein

Die Schulz-Begeisterung hat nach der verpatzten Saarland-Wahl nun auch in Kiel einen ordentlichen Dämpfer abbekommen. Reaktionen aus der Hauptstadt – bereits mit Blick auf die anstehende NRW-Wahl.

Daniel Günther ist mit seiner CDU der klare Sieger der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und wahrscheinlich der neue Ministerpräsident. Ernüchterung dagegen bei der SPD – vom Schulz-Effekt ist nichts mehr zu spüren.

In Schleswig-Holstein wird jetzt über ein schwarz-gelb-grünes Bündnis verhandelt. Dass das inhaltlich nicht einfach wird, ist allen Beteiligten bewusst. Ebenso, dass ein Scheitern der Jamaika-Verhandlungen vermutlich Neuwahlen bedeuten würde.

In Schleswig-Holstein regiert in den nächsten fünf Jahren wohl Schwarz-Grün-Gelb. Die Verhandlungsführer von CDU, Grünen und FDP einigten sich auf einen Koalitionsvertrag. Nun kommt es nur noch auf die parteiinternen Genehmigungsverfahren an.

Kiel

Die Gespräche über das neue Regierungsbündnis hatten vor drei Wochen begonnen, der Koalitionsvertrag soll nun am Freitag unterzeichnet werden. Am Dienstagabend soll inzudem die sogenannte große Koalitionsrunde das Ergebnis billigen.

Kiel

"In unserer Runde haben wir uns auf alle Punkte verständigt", sagte CDU-Landeschef Daniel Günther in. Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold erklärte, in den Vereinbarungen sei eine "grüne Handschrift erkennbar". FDP-Chef Heiner Garg sprach ebenso wie Heinold von anstrengenden Verhandlungen. Es sei aber gelungen, "Zukunftsvision für Schleswig-Holstein zu entwickeln".

Differenzen beigelegt

CDU, Grüne und FDP hatten seit Ende Mai miteinander verhandelt. Zuletzt gerieten die Gespräche noch einmal ins Stocken, die Differenzen zwischen Grünen und FDP konnten aber in den vergangenen Tagen wieder ausgeräumt werden. Die jeweilige Basis der Parteien muss das Ergebnis noch absegnen. Vor allem bei den Grünen, wo die Mitglieder von Montag bis Sonntag online abstimmen, wird das Ergebnis, das für die Parteispitze bindend ist, mit Spannung erwartet.

Schleswig-Holstein hatte am 7. Mai einen neuen Landtag gewählt. Die CDU wurde zur stärksten Kraft und nahm anschließend Verhandlungen mit Grünen und FDP über die Bildung einer Jamaika-Koalition auf.

Einmal Jamaika, einmal gescheitert

Kiel

Bislang gibt es nur ein einziges Vorbild für eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP auf Landesebene: Die drei Parteien schlossen sich Ende 2009 im Saarland zusammen. Das Bündnis hielt nur gut zwei Jahre, es zerbrach im Januar 2012. In Schleswig-Holstein wollen die Parteien das Modell ein zweites Mal testen. Am Dienstag verkündeten die Verhandlungsführer indie Einigung auf ein Regierungsbündnis.

Die in Schwarz, Grün und Gelb gehaltene Landesflagge von Jamaika ist die Namensgeberin für das Dreierbündnis. Auch als "schwarze Ampel" oder "Schwampel" ist die Konstellation bekannt.