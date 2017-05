Sieben Mal verkörperte er James Bond 007: Der britische Schauspieler Roger Moore ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren in der Schweiz an den Folgen einer Krebserkrankung, wie seine Kinder mitteilten. Moore war bis zuletzt als UNICEF-Botschafter tätig.

"Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Vater, Sir Roger Moore, heute in der Schweiz nach einem kurzen, aber tapferen Kampf gegen den Krebs gestorben ist", erklärten die Kinder des Filmstars via Twitter. Deborah, Geoffrey und Christian schrieben weiter: "Wir sind am Boden zerstört. Die Liebe, von der er in seinen letzten Tagen umgeben wurde, war so groß, dass man sie nicht in Worte fassen kann."

Mit "Simon Templar" zum Weltstar geworden

Roger Moore soll angeblich selbst gesagt haben, er könne "nur gut aussehen", aber nicht schauspielern. Mit Dutzenden Filmen und Serien wurde er dennoch weltberühmt.

Moore hatte den "James Bond" in sieben Filmen von 1973 bis 1985 gespielt. Außerdem spielte er in mehreren Fernsehserien mit - etwa "Ivanhoe" und "Maverick". Als smarter Superheld "Simon Templar" wurde er in den 1960er Jahren zum Weltstar.

Aus einfachen Verhältnissen

Moore stammte aus einfachen Verhältnissen, wuchs im armen Londoner Süden auf - durch seinen Erfolg wurde er Jetsetter. Seit Jahren hatte der Schauspieler ein Chalet in Crans-Montana in der französischsprachigen Schweiz. Gemäß seinem Wunsch wird es eine private Trauerfeier in Monaco geben.

1991 begann er seine Tätigkeit als Sonderbotschafter für UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. 2003 erhob Königin Elizabeth II. den Hollywoodstar, der 1953 in die USA gezogen war, in den Adelsstand, im selben Jahr erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Moore war viermal verheiratet, mit seiner dritten Frau Luisa Mattioli hat er drei Kinder.

Schon in der Vergangenheit kämpfte er mit gesundheitlichen Problemen: Er überwand eine Prostata-Krebserkrankung und schwere Herzrhythmusstörungen. Seinen Herzschrittmacher bezeichnete er einmal als sein wertvollstes Besitztum.

Bis ins hohe Alter war Sir Roger rastlos. Kurz vor seinem 85. Geburtstag trat er als Hilfsauktionator bei Christie's auf, als Erinnerungsstücke aus James-Bond-Filmen unter den Hammer kamen.

UNICEF: "Großer Kämpfer für Kinder"

UNICEF würdigte Moore als "großen Kämpfer für Kinder". "In seinen berühmten Schauspielrollen war Roger der Inbegriff von cooler Kultiviertheit, aber in seiner Arbeit als Botschafter des guten Willens für UNICEF war er ein leidenschaftlicher - und sehr überzeugender - Anwalt für Kinder", sagte UNICEF-Chef Anthony Lake. "Er wird sehr vermisst werden."

"Wir sind betrübt, vom Verlust einer der Giganten des britischen Kinos zu hören", schrieb das British Film Institute (BFI) auf Twitter. Der neuseeländisch-australische Schauspieler Russell Crowe ("Gladiator") schrieb, dass er Moore "geliebt" habe. Der britische Moderator Piers Morgan schrieb auch mit Blick auf den tödlichen Terroranschlag in Manchester: "Oh nein, als ob heute nicht schon traurig genug ist." Moore sei ein "herrlicher Schauspieler" und ein "wundervoller Mann" gewesen.