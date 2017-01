Die Westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hat ihre Militäraktion in Gambia ausgesetzt um eine politische Lösung zu finden. Der abgewählte Präsident Jammeh will nicht weichen. Wahlsieger Barrow wurde am Donnerstag im Senegal vereidigt.

In Gambia hat es offenbar eine überraschende Wende gegeben: Der abgewählte Staatschef Jammeh will jetzt doch sein Amt abgegeben. Damit könnte eine militärische Eskalation vermieden werden.

Im Machtkampf im westafrikanischen Gambia hat der abgewählte Präsident Yahya Jammeh offenbar eingelenkt und will seinen Posten für den gewählten Nachfolger Adama Barrow nun doch räumen. Das sagte ein senegalesischer Regierungsbeamter am Freitag. Über mögliche Konditionen wurde zunächst nichts bekannt. Die Verhandlungen darüber seien noch nicht abgeschlossen, hieß es weiter. Der westafrikanische Staatenbund Ecowas hatte zuvor mit einer Militärintervention gedroht und bereits eine Truppe in Gambia einmarschieren lassen.

Barrow bereits vereidigt

Nach 22 Jahren an der Macht hatte Jammeh die Präsidentenwahl gegen Barrow am 1. Dezember verloren und seine Niederlage kurz darauf zunächst eingestanden. Eine Woche später machte er aber einen Rückzieher und begründete diesen mit Unregelmäßigkeiten beim Wahlvorgang. Ungeachtet dessen war Barrow nach Ablauf von Jammehs Amtszeit am Donnerstag in der gambischen Botschaft im Senegal als neuer Präsident vereidigt worden.

Gambias Militärchef Ousman Badjie erklärte sich am Freitag loyal zu Barrow und sagte, die Streitkräfte des Landes würden eine mögliche Militärintervention nicht bekämpfen. Damit schwanden die Möglichkeiten für Jammeh, es auf eine Eskalation ankommen zu lassen.

Ultimatum abgelaufen

Ein Ultimatum zur friedlichen Aufgabe hatte Jammeh am Freitagmittag noch verstreichen lassen. Eine Streitmacht der Ecowas war bereits in der Nacht in Gambia einmarschiert, verhielt sich aber während eines letzten Vermittlungsversuches der Präsidenten von Guinea und Mauretanien am Freitag still. Alpha Condé und Mohamed Ould Abdel Aziz trafen mit Jammeh im Regierungspalast von Banjul zusammen, um ihn zum friedlichen Machtverzicht zu bewegen. Mauretanien gilt als mögliches Land für ein Exil, da Jammeh gute Beziehungen zu Aziz pflegt.

Der zunehmend isolierte Jammeh erklärte seine Bereitschaft zum Machtverzicht, verlangte zunächst jedoch Straffreiheit für mögliche Verbrechen während seiner 22-jährigen Amtszeit. Zudem wollte er in Gambia bleiben, und zwar in seinem Heimatort Kanilai.

UNO unterstützt Barrow

Die Ecowas ließ sich auf diese Bedingungen nicht ein. Jammehs künftige Präsenz in dem Land würde die öffentliche Ordnung in Gefahr bringen und terroristische Bewegungen schaffen, sagte der Ecowas-Vorsitzende Marcel Alain de Souza. Barrow solle das Amt ohne Sicherheitsrisiken antreten können, fügte er hinzu. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Donnerstag in einer einstimmig angenommenen Resolution Barrow seine volle Unterstützung zugesagt.