von Ulf Röller, Washington

75 Jahre nach dem japanischen Überraschungsangriff auf die US-Pazifikflotte besucht Shinzo Abe heute den historischen Ort auf Hawaii - als erster japanischer Ministerpräsident. Im Rückblick erinnert manches an ein Märchen. Für US-Präsident Obama geht es in diesen Tagen auch um sein Vermächtnis in den Geschichtsbüchern.

Es war einmal ein Präsident – der hieß Barack Obama. Er hatte eigentlich keine Macht mehr, aber mit letzter Kraft raffte er sich auf, um noch einmal zu zeigen, für was er gekämpft hatte, bevor der Neue in seinem Reich alles auf den Kopf stellte.Deshalb traf sich Obama kurz nach Weihnachten mit dem japanischen Regierungschef Abe in Pearl Harbor, einem Schicksalsort beider Länder. Dort hatte vor langer Zeit die japanische Luftwaffe die amerikanische Marine im Hafen überrascht und zerstört.

Amerika verstörte und ängstigte der Angriff, denn die Nation kannte die Erfahrung nicht, im eigenen Land Krieg und Zerstörung zu erleben. Die Amerikaner rächten sich, mehr als es militärisch zum Sieg notwendig gewesen wäre, warfen zwei Atombomben und beschenkten die Menschheit mit einer apokalyptischen Erfahrung.

Zuckerguss über die Geschichte

Obama wäre nicht Obama – wenn er nicht wüsste, wie man eine so traurige Geschichte nicht endgültig mit Zuckerguss überschütten könnte. Das Treffen der beiden Regierungschefs, wo Abe und Obama Händchen schüttelnd der verheerenden Geschichte gedenken, hat eine einfache Botschaft an die Welt. Eine typische Obama Botschaft. Sein Vermächtnis.

Aus erbitterten Feinden sind über die vielen Jahre verlässliche Freunde geworden. Japan und Amerika haben den Hass aufeinander überwunden.Sie haben Zuneigung und Partnerschaft in ihrem Herzen über die Jahre entdeckt. Ihre jahrzehntlange Bündnistreue symbolisiert Hoffnung für die Welt.

Das Märchen von der Hoffnung

Da ist er wieder - dieser Begriff Hoffnung, den Obama in die Welt trug und der so viele glauben machte, dieser Präsident könnte wirklich die Widersprüche in den internationalen Beziehungen auflösen. Konnte er nicht.

Das Märchen von der Hoffnung, das Obama und Abe in Pearl Harbor inszenieren, bleibt ein Märchen, ein unerfüllter Traum eines Präsidenten, der so anders sein wollte, als sein Vorgänger George Bush. Der streckte der Welt nach dem 11. September die Faust entgegen. Amerika glaubte mit seiner militärischen Macht unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung sich alles erlauben zu dürfen. Die Nation verlor ihre Würde und Glaubwürdigkeit, der Nahe Osten versinkt seit dem noch mehr im Chaos.

Die Hoffnung starb zuerst

Obama streckte dagegen der Welt die Hand aus. In seiner Rede in Kairo warb er um das zerstörte Vertrauen der Muslime, mit dem einstigen Feind Kuba begann er diplomatische Beziehungen,mit dem Iran schloss er einen Atomvertrag ab und beendete die Sanktionen. Aber das Märchen von Feinden, die Freunde wurden, wiederholte sich nicht. Die Hoffnung starb zuerst. Die Welt rief Obama entgegen: Es war einmal.

Obamas Gegner reiben sich genüsslich die Hände. Sie halten seine Politik der ausgestreckten Hand für naiv. Sie glauben, dass Amerika seine militärische Überlegenheit nicht genug ausspielt und sich stattdessen immer mehr von der Weltbühne zurückzieht. Andere würden in die Lücken stoßen: Die Russen in Syrien und in der Ukraine. Die Chinesen im Südchinesischen Meer. Iran im Irak.

Trump träumt nicht Obamas Traum

Trump ist der größte Lautsprecher dieser Kritiker. Obama sei schwach, er habe sich als US-Präsident zu viel entschuldigt. Das würde Trump nie passieren. Er stellt sich breitbeinig auf die internationale Bühne: Mit einer brutalen, nationalen Botschaft: Amerika first. Wer sich der Supermacht in den Weg stellt, bekommt eins drauf. China droht er mit Handelskrieg, Russland mit atomarer Aufrüstung, den Europäern mit Entzug der Sicherheitsgarantien, wenn sie nicht mehr in die NATO einzahlen.

Wem das oftmals zu Schwärmerische Obamas zu viel war, braucht keine Angst mehr zu haben. Trump ist weniger romantisch im der Verfolgung seiner nationalen Interessen. Wem Obamas Politik zu zögerlich erschien, kann sich entspannt zurücklehnen. Der Neue liebt die einfache Antwort auf eine komplizierte Welt. Wem der Glauben an Hoffnung zu naiv vorkam - keine Sorge. Trump ist der fleischgewordene Egoismus.

Pearl Harbor wird wohl Obamas letzter großer Auftritt sein. Ein letztes Mal träumen von einer Welt, in der Feinde Freunde werden können. Trump glaubt daran nicht. Es war einmal in Amerika.