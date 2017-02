Experten hatten Trump gewarnt: sein Einreiseverbot werde dem islamistischen Terror in die Hände spielen. So entstehe der Eindruck, Amerika führe einen Religionskrieg gegen Muslime und nicht nur einen Kampf gegen Terroristen. Die Wogen schlagen hoch.

John McCain sitzt seit 30 Jahren im US-Senat. Er hat Einfluss, Erfahrung und nichts zu verlieren. Damit wird er zum größten Gegenspieler von Präsident Donald Trump bei den Republikanern im Parlament. Vor allem den von Trump erlassenen Einreisestopp und die Annäherung an Putin kritisiert er scharf.

US-Senator John McCain entwickelt sich zum größten Widersacher von Präsident Donald Trump bei den Republikanern im Kongress. Der 80-jährige Konservative stellte sich nicht nur beim umstrittenen Einreisedekret gegen Trump, er warnte ihn auch vor einer Annäherung an Moskau, belehrte ihn über die Unrechtmäßigkeit von Folter und kritisierte seine Abkehr von den internationalen Freihandelsabkommen.

Für Trumps designierten Außenminister Rex Tillerson brachte Parteikollege McCain gerade mal eine lauwarme Billigung zustande. Dabei bremst McCain den Politnovizen Trump, der in der Innen- und Außenpolitik mit seiner kontroversen Agenda vorprescht, mit seinem Status als langgedienter Kongressabgeordneter und der für ihn so typischen Direktheit.

Trump sprach McCain Status als Kriegsheld ab

Im November wurde der Falke für eine sechste Amtszeit im Senat wiedergewählt. Dabei gewann McCain gegen den demokratischen Herausforderer, der ihm seine Loyalität zu Trump vorwarf, obwohl ihn der Milliardär als Verlierer beleidigt hatte. Darüber hinaus sprach Trump dem 80-Jährigen seinen Status als Kriegsheld ab - McCain war fünfeinhalb Jahre Kriegsgefangener in Vietnam, während Trumps Einberufung zum Militärdienst damals wiederholt verschoben wurde.

Als Anfang Oktober ein Video auftauchte, in dem Trump mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlte, gab McCain seine Unterstützung für den republikanischen Kandidaten auf. Dies führte zu einem Aufschrei unter konservativen Trump-Wählern. Doch bei seiner vielleicht letzten Wahl zum Senator hat ihm dies nicht geschadet.

Scharfe Kritik an Einreisestopp

Als Trump am vergangenen Freitag einen 90-Tage-Einreisestopp für Bürger von sieben mehrheitlich muslimischen Ländern verhängte, warnten McCain und sein enger Freund und Senatskollege Lindsey Graham, das Dekret könnte eine "selbst zugefügte Wunde im Kampf gegen den Terrorismus werden". "Dieser Exekutiverlass ist ein Signal - ob beabsichtigt oder nicht -, dass Amerika keine Muslime ins Land lassen will. Deshalb fürchten wir, dass dies eher zur Rekrutierung von Terroristen beiträgt als zur Verbesserung unserer Sicherheit", schrieben die Senatoren. Das löste einen wütenden Tweet von Trump aus, in dem er die beiden beschuldigte, "den Dritten Weltkrieg" starten zu wollen.

Am Montag betonte McCain, Trumps Dekret verhindere die Ausbildung irakischer Piloten in den USA für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. "Im Moment können diese Iraker nicht zum Training als F-16-Piloten nach Arizona kommen, um Amerikaner zu verteidigen", sagte McCain. "Das ist verkehrt."

Kein Interesse an Entspannung in Russland-Beziehungen

Als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Senat ist McCain eine gewichtige Stimme der Republikaner im Kongress, wenn es um die nationale Sicherheit geht. Da er gerade erst für weitere sechs Jahre wiedergewählt wurde, kann er den Präsidenten kritisieren, ohne die Rache der Wähler zu fürchten.

Nirgends wurde McCain deutlicher als bei Trumps Wunsch nach besseren Beziehungen zu Moskau. Trumps Lobreden auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor und nach der Wahl deuten auf eine geplante Neuausrichtung des Verhältnisses zu Russland hin, auch wenn die US-Geheimdienste Hinweise auf eine Einmischung Moskaus im Wahlkampf öffentlich machten. McCain hat kaum Interesse an einer Entspannung im Verhältnis zu Russland, das in die Ukraine einmarschierte, die Krim annektierte, die Nato-Verbündeten der USA bedrohte und das "mörderische" Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt.

Putin als "Mörder und Verbrecher"

Vor einem Telefongespräch der beiden Staatschefs am Samstag gab McCain eine Erklärung heraus, in der er Putin als "Mörder und Verbrecher" bezeichnete, der niemals ein Verbündeter der USA werde. Er warnte Trump vor einer Aufhebung der US-Sanktionen gegen Russland und bekräftigte seine Unterstützung für eine Gesetzesinitiative, die die Strafmaßnahmen noch ausweiten und sogar gesetzlich verankern würde. "Unsere vergangenen drei Präsidenten hatten große Hoffnungen, eine Partnerschaft zur russischen Regierung aufzubauen", so McCain. "Jeder Versuch scheiterte, nicht aus Mangel an gutem Willen auf US-Seite, sondern weil Putin unser Feind sein will. Er braucht uns als Feind."

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat McCain war Abgeordneter im Repräsentantenhaus und wurde 1986 als Nachfolger des Konservativen Barry Goldwater in den Senat gewählt. Zum Ende seiner neuen Amtszeit wäre er 86 Jahre alt und damit eines der ältesten und dienstältesten Mitglieder des Senats.