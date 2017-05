Mexiko hat die Auslieferung des Drogenbosses Joaquin "El Chapo" Guzman an die USA genehmigt. In den USA könne ihm so der Prozess wegen Mordes, Drogenhandels und Geldwäsche gemacht werden.

Aufgerieben zwischen brutalen Drogenkartellen und korrupten Politikern: In Mexiko stehen Reporter Tag für Tag im Kreuzfeuer. Gegen ein Ende der Gewalt sind jetzt zahlreiche Journalisten auf die Straße gegangen. Seit Jahresbeginn wurden bereits sechs Journalisten getötet.

Plötzlich sitzen sie in der Falle. Auf einer Landstraße in der mexikanischen Unruheregion Tierra Caliente, eingekreist von rund 100 vermummten Bandenmitgliedern mit Pistolen im Hosenbund. Die sieben Journalisten waren in der Ortschaft San Miguel Totolapan unterwegs, um über die Kämpfe zwischen den Verbrechersyndikaten La Familia Michoacana und Los Tequileros zu berichten. Auf dem Rückweg geraten sie selbst in die Hände der Gangster.

Drogenkartelle wollen keine Zeugen

"Wir hatten gerade einen Militärposten an der Landstraße zwischen Iguala und Altamirano passiert. Ein Kilometer weiter blockierten 100 Bewaffnete mit zwei ausgebrannten Bussen die Straße. Sie haben uns gestoppt und uns unsere Ausrüstung weggenommen", erzählt der Korrespondent der Zeitung "La Jornada", Sergio Ocampo. Zu der Gruppe gehören auch Alejandro Ortiz, der gelegentlich für die Deutsche Presse-Agentur arbeitet, und der deutsche Fotograf Hans Musielik von "Vice News".

Die Ton- und Bildaufnahmen der Journalisten machen die mutmaßlichen Mitglieder der Familia Michoacana misstrauisch. "Verdammt noch mal. Warum habt ihr Fotos? Für welche Bande arbeitet ihr?", fragen die Männer mit vorgehaltener Pistole. Jorge Martínez von der Nachrichtenagentur Quadratín erzählt: "Als sie gemerkt haben, dass wir keine Gefahr darstellen, durften wir weiterfahren. Aber sie haben einen Geländewagen, unsere ganze Ausrüstung, Dokumente und Geld behalten."

Die Drogenkartelle wollen in ihrem Krieg um die Anbauflächen für Marihuana und Schlafmohn keine Zeugen. Bei Kämpfen zwischen den Banden kamen zuletzt acht Menschen ums Leben, dann rückten die Streitkräfte ein. Zum Abschied geben die Fußsoldaten der Familia den Journalisten noch eine Warnung mit auf den Weg: "Wenn ihr den Soldaten etwas sagt, kriegen wir euch. Wir werden euch töten und in eurem Auto verbrennen."

"Die Stille breitet sich im Land aus"

Nicht nur die Tierra Caliente, ganz Mexiko ist ein heißes Pflaster für Journalisten. Am Montag erschießen Unbekannte den "La Jornada"-Korrespondenten Javier Valdez in der Drogenhochburg Sinaloa. Er berichtete über das organisierte Verbrechen und war den Kartellen offenbar ein Dorn im Auge. "Sein Tod ist ein schwerer Schlag für den Journalismus und die Öffentlichkeit in Mexiko. Die Stille breitet sich im Land aus", hieß es in einer Stellungnahme des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ).

Nur wenige Stunden nach dem Anschlag auf Valdez stirbt der Reporter Jonathan Rodríguez Córdova im Kugelhagel. Angreifer eröffnen im Bundesstaat Jalisco das Feuer auf sein Auto. Seine Mutter, die stellvertretende Geschäftsführerin der Wochenzeitung "El Costeño de Autlán", wird schwer verletzt.

Seit Jahresbeginn wurden in Mexiko sechs Journalisten getötet. Das macht das Land zu der gefährlichsten Region für Reporter weltweit, noch vor Syrien und dem Irak. "In Mexiko Journalist zu sein, ähnelt eher einem Todesurteil als einem Beruf", sagt die Direktorin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Mexiko, Tania Reneaum. "Der Mord an Javier zeigt, dass kein Journalist sicher ist."

Verbrechen werden fast nie aufgeklärt

Die Verbrechen gegen Journalisten werden so gut wie nie aufgeklärt. "In Mexiko - einem der gefährlichsten Länder für Journalisten weltweit - erlaubt es die weit verbreitete Straflosigkeit kriminellen Gruppen, korrupten Beamten und Drogenkartellen, ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen", heißt es in einem Anfang Mai anlässlich des Internationalen Tags der Pressefreiheit veröffentlichten Bericht des CPJ.

Nach Einschätzung des Washington Office on Latin America (WOLA) verstärkt die Untätigkeit der Behörden die Gewalt noch: "Ohne ernsthafte Ermittlungen und Strafen sendet die mexikanische Regierung die Botschaft, dass Angriffe auf Journalisten ungesühnt bleiben."

In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen (ROG) liegt Mexiko auf Platz 147 von 180 untersuchten Ländern. "Die Straflosigkeit liegt in der Korruption begründet. Einige Politiker unterhalten enge Beziehungen zum organisierten Verbrechen", schreiben die ROG-Experten.

Die Grenzen zwischen organisierter Kriminalität und Politik sind in Mexiko fließend. Das macht das Land so gefährlich für all jene, die über Missstände berichten. "Die politische Klasse ist eine Tochter der Drogenkartelle, intolerant, gefährlich, mächtig", sagte Valdez im vergangenen Jahr in einem Interview der Zeitung "Reforma". "Ich fürchte die Regierung mehr als die Narcos (Rauschgifthändler)." Wer den Journalisten nun auf dem Gewissen hat, könnte für immer ein Geheimnis bleiben. Wie so oft in Mexiko.