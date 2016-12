Das christliche Weihnachten und das jüdische Lichterfest Chanukka fallen in diesem Jahr zusammen. Warum beides nicht vermischt werden sollte und warum der israelische Gesundheitsminister vor zu viel Pfannkuchengenuss warnt, erklärt der Religionshistoriker Alfred Bodenheimer im heute.de-Interview.

Weihnachten gilt als Fest der Liebe und des Friedens. Welche zentrale Botschaft hat das jüdische Lichterfest Chanukka?

Chanukka ist das "Fest der Wunder" und heißt übersetzt "Einweihung". Ursache ist der Aufstand der Juden unter Führung der Makkabäer im zweiten Jahrhundert vor Christus. Damals hatte der hellenistische Herrscher Antiochus IV. den Tempel in Jerusalem entweiht und die Einhaltung des jüdischen Gesetzes verboten. Seine Truppen wurden besiegt und der Tempel wieder Gott geweiht. Es wird auch erzählt, dass ein Ölkännchen, das nur Öl für einen Tag hatte, um den siebenarmigen Leuchter anzuzünden, für acht Tage vorhielt, bis wieder reines Öl vorhanden war. Um an dieses Wunder zu erinnern, wird acht Tage lang jeden Tag ein Licht mehr angezündet.

Alfred Bodenheimer... …ist Professor für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums an der Universität Basel. Von 2005 bis 2008 war er Rektor der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. Seit 2010 leitet er das Zentrum für Jüdische Studien in Basel. Der 51-jährige Schweizer lebt orthodox - zur Hälfte in Basel, zur Hälfte in Israel.



Hat Chanukka für Juden den Stellenwert, den Weihnachten für Christen hat?

Rein religiös gesehen sicher nicht. Orthodoxe Juden unterscheiden zwischen Festen, die bereits in der Torah (den fünf Büchern Moses) erwähnt sind, und solchen, die erst später dazu gekommen sind. Letztere - und dazu gehört auch Chanukka - sind religiös etwas weniger bedeutungsvoll. Aber das Fest ist mit so viel Symbolik aufgeladen und so populär, dass es faktisch einen sehr hohen Stellenwert hat. Jedes jüdische Kind, das irgendetwas von den Feiertagen weiß, kennt Chanukka.

: Weihnachten erfährt seit Jahrzehnten eine große Kommerzialisierung. Sieht’s mit Chanukka genauso aus?: Das Schenken an Chanukka ist sicher eine Folge der christlichen Weihnachtspraxis. Diese Kommerzialisierung hat aber noch nicht den Grad von Weihnachten erreicht, wo ja das Schenken geradezu ein zentraler Teil der Festkultur geworden ist. Ein älterer Brauch ist das "Chanukka-Geld", das an Kinder verteilt wird. Das können aber auch kleinere Münzen sein - in Israel sind es zuweilen auch Schoko-Münzen. Im Judentum dreht sich bei Festen im Allgemeinen alles viel mehr um das Essen als um das Schenken. Und fast jedes Fest hat seine eigenen Spezialitäten.

: Was tischen Sie auf?

: Weil das Fest mit einem "Ölwunder" verbunden wird, sind auch die typischen Chanukka-Speisen frittiert und ziemliche Dickmacher. Im deutschen Kulturraum sind es besonders Pfannkuchen, die an Chanukka Konjunktur haben.

: Wie feiert man das Fest typischerweise in Deutschland?

r: Das Anzünden der Lichter ist bei vielen Juden verbreitet, es ist stimmungsvoll und begeistert vor allem auch die Kinder. Es gibt auch den Brauch, an Chanukka Spielabende durchzuführen. Auch hier gibt es spezielle Kinderspiele - das Dreideldrehen beispielsweise. Beliebt sind zudem Chanukka-Partys - private, aber auch solche von Gemeinden.

: Das Lichterfest ist ein sinnlicher Moment, der auch viele Christen fasziniert. Jesus dürfte es als Jude ebenfalls gefeiert haben. Können Nichtjuden einfach eine Synagoge aufsuchen, um einer solchen Feier beizuwohnen?

In der Regel werden die Chanukka-Lichter auch in den Synagogen angezündet. In Gemeinden mit täglichem Gottesdienst jeden Abend während des Festes, in anderen Gemeinden vielleicht an ein oder zwei zentralen Abenden, an denen dann auch besonders viele Mitglieder mit ihren Kindern in die Synagoge kommen und womöglich danach noch eine Party stattfindet.

Eine Synagoge einfach so zu besuchen ist heute vielerorts leider nicht mehr möglich wegen der hohen Sicherheitsvorkehrungen nach den Terroranschlägen der letzten Jahre auf jüdische Einrichtungen in Europa. Zugleich sind jüdische Gemeinden meines Wissens grundsätzlich offen für Besuche. Wer Interesse an einem Synagogenbesuch hat, egal ob an Chanukka oder zu einem anderen Zeitpunkt, setzt sich am besten mit der jeweiligen Gemeinde seiner Stadt oder Region in Verbindung und erkundigt sich, ob und wie das arrangiert werden kann.

Links Mehr zu Chanukka bei "Hagalil" Das ZDF ist für Inhalte externer Internetseiten nicht verantwortlich

: In Israel gibt es gerade eine Diskussion über zu viel Weihnachtskitsch im Heiligen Land: Christbaum und Schoko-Weihnachtsmänner prägen viele Städte. Sie leben zur Hälfte in Israel - wie erleben Sie die Debatte?

: Die Debatte, die ich wahrgenommen habe, hat sich weniger um Kitsch gedreht als um die Frage, inwieweit überhaupt Weihnachtsbäume an bestimmten Orten aufgestellt werden sollen. So hat zum Beispiel der zuständige Rabbiner der Technischen Universität in Haifa dagegen protestiert, dass dort ein Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Die Hochschule hat sich vom Rabbi distanziert. Viele orthodoxe Juden sehen in christlichen Symbolen etwas unmittelbar Antijüdisches, was aus der Geschichte heraus vielleicht nicht unbegründet ist. Aber sie müssen lernen, dass eine solche Haltung nicht mehr angebracht ist in Zeiten, in denen vor dem Brandenburger Tor ein riesiger Chanukkaleuchter steht. Die Debatte, die Israel vermutlich mehr beschäftigt hat, ist die Warnung des orthodoxen Gesundheitsministers vor zu viel Pfannkuchengenuss.

: Viele assimiliert lebende Juden haben noch in den 1930er-Jahren in Deutschland ganz selbstverständlich Weihnachten mitgefeiert. Warum hadern Juden mittlerweile mit einem Christbaum zuhause?

: Womöglich deshalb, weil der Christbaum im jüdischen Heim für Assimilation im Sinne einer Selbstaufgabe steht. Wohlgemerkt eine Assimilation, die gerade bei den deutschen Juden massiv schiefgegangen ist.

: Was halten Sie vom "Weihnukka"-Trend, dem Mix aus Weihnachten und Chanukka?: "Weihnukka" dürfte das Resultat vermehrter Partnerschaften zwischen Juden und Nichtjuden sein, die versuchen, beide Traditionen zu leben und ihren Kindern mitzugeben. Man kann das gegenüber der Einbahnstraße, in die die Assimilationsbemühungen der deutschen Juden vor dem Holocaust mündeten, als Fortschritt sehen. Oft wird es auch als pluralistisches Statement und somit geradezu als Überreligion zelebriert. Das Problem dabei kann aber sein, dass es dann letztlich egal wird, was man überhaupt feiert - Hauptsache Fun.

Weihnachten und Chanukka haben sehr unterschiedliche Botschaften, die man nicht einfach zu einem hübschen Mix verrühren kann, wenn man sie ernstnimmt. Religion heute kann, ja sie muss pluralistisch sein, wenn sie konstruktiv an der menschlichen Zukunft mitgestalten will. Aber wenn sie beliebig wird, kann sie auf Dauer auch nicht mehr pluralistisch sein, sondern sie wird völlig ausgehöhlt - und ist durch jede andere Ideologie ersetzbar.

Das Interview führte Raphael Rauch.