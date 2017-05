Die Studie "Generation what?", an der auch das ZDF beteiligt ist, zeigt, wie 18- bis 34-Jährige in Europa heute wirklich denken und fühlen.

von Marcel Burkhardt

"Eine Generation, die mit Europa fremdelt": Die junge europäische Generation zeigt sich tief enttäuscht vom Projekt "Europäische Union". Fast die Hälfte weiß laut der Studie "Junges Europa 2017" nichts mit der EU anzufangen. Junge EU-Skeptiker halten sogar die Demokratie für fragwürdig.

Aus eigenem Erleben kennen junge Europäer im Alter zwischen 16 und 26 Jahren das Projekt "Europäische Union“ fast nur im Krisenmodus: Finanz- und Wirtschaftskrise, aufflammender Populismus und Nationalismus, Brexit et cetera. Die schwerwiegende Folge: Fast die Hälfte der jungen Generation weiß mit Europa nur wenig anzufangen. Das ist eine zentrale Aussage der Studie "Junges Europa 2017", die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TUI-Stiftung erstellt hat.

"Eine Generation, die mit Europa fremdelt"

Es müsse mit Blick auf die Jugend sehr hart gearbeitet werden, um die Begeisterung für ein "gemeinsames Europa" neu zu vermitteln, sagte Thomas Ellerbeck, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung, am heutigen Donnerstag während der Präsentation der Studie, an der 6.000 junge Frauen und Männer aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Polen und Griechenland teilgenommen haben. Viele von ihnen zeigten sich gegenüber der EU tief skeptisch. Die Studienautoren schreiben von einer "Generation, die mit Europa fremdelt".

Beispiel Wirtschaft: Zwar sagen drei von vier jungen Europäern, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Kern dessen sei, wofür die EU stehe. Doch nur 25 Prozent der Befragten nennen "wirtschaftliche Stärke" als charakteristisches Merkmal der EU. Die Skepsis gründet unter anderem auf einer extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit in vielen EU-Mitgliedsstaaten und der mangelnden wahrgenommenen Hilfe aus Brüssel im Kampf gegen die Chancenlosigkeit der Jugend.

Konkrete Ziele und Pläne vermisst

Zwar zeigen sich 64 Prozent der Befragten unzufrieden mit ihren nationalen Regierungen, doch gleichzeitig tun sich viele junge Frauen und Männer schwer mit dem Ausmaß an Einfluss, den ihre Regierungen an die EU abtreten. Von Deutschland und Spanien abgesehen, sprechen sich die meisten der befragten jungen Europäer dafür aus, dass die EU Macht an die nationalen Regierungen zurückgibt.

Der Hauptgrund: Sie vermissen auf europäischer Ebene konkrete politische Ziele und Pläne. Ebenso empfinden die Befragten die Zusammenarbeit der EU-Mitglieder als unzureichend. Zudem werde die EU nicht als "Mitmach-Veranstaltung" gesehen, "sondern als Verwaltungs-Moloch betrachtet, bei dem die Freiheit des Einzelnen auf der Strecke bleibt", heißt es in der Studie.

Klare Aufgabe an Brüssel

Globalisierung, offene Grenzen, Digitalisierung – das sind einige der bestimmenden Themen unserer Zeit. Die damit verbundenen Entwicklungen lösen bei vielen jungen Europäern Ängste aus. Vor allem EU-Skeptiker sehen in offenen Grenzen eher eine Bedrohung als eine Chance: Statt Wohlstand und wirtschaftlichem Erfolg, Stabilität und Verlässlichkeit, fürchten sie, dass sie es schlechter haben werden als ihre Eltern.

Aus den Studienergebnissen können Politiker in Brüssel eine klare Aufgabe ablesen. Sie müssen vor allem den Kontakt zu jenen EU-Skeptikern (wieder)herstellen, die in dem Gemeinschaftsprojekt EU keinen Sinn erkennen können, für die gemeinsame Errungenschaften wie "Frieden", "Menschenrechte" und "Solidarität" wenig zählen und die sogar die Demokratie als Staatsform für fragwürdig halten. So votiert der Jugendstudie zufolge in Polen und Italien rund die Hälfte der Befragten für eine andere Staatsform, in Frankreich und Spanien rund ein Drittel.

"Europa mit Sinn, Leben und Werten füllen"

Andererseits kann die EU in den Aussagen der Interviewten auch den Wunsch ablesen, das Potenzial von Europa besser auszuarbeiten. Es gehe darum, dafür zu kämpfen, "Europa mit Sinn, Leben und Werten zu füllen", sagt Thomas Ellerbeck. Schließlich sei ein Europa, dessen "Wert" vor allem nur in den Vorteilen des Binnenmarktes gesehen werde, in Gefahr, beliebig zu werden. Und wenn dann selbst dieser "Markenkern“ bröselt, ist das Gemeinschaftsprojekt in höchster Gefahr.