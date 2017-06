Eine so frühe Ehe verletzt laut der Hilfsorganisation Save the Children, die sich für den Schutz von Kindern einsetzt, zahlreiche Rechte der Mädchen, darunter das Recht auf Bildung und Ausbildung sowie gesundheitliche Rechte. "Kinderehen sind der Anfang eines Teufelskreises aus Benachteiligungen, der Mädchen die grundlegenden Rechte auf Bildung, Entwicklung und Kindsein verwehrt", sagte Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children.

In Kinderehen könnten die Mädchen ihre Rechte oft nur schwer durchsetzen. Viele der Betroffenen würden Opfer von Vergewaltigung und Missbrauch, seien sexuell übertragbaren Krankheiten ausgesetzt. Frühe Schwangerschaften bedeuteten oft Lebensgefahr und hinderten die Mädchen an einer ausreichenden Schulbildung.