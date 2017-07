Fed-Cup-Spielerin Carina Witthöft hat in Wimbledon erneut die Chance verpasst, ins Achtelfinale eines Grand- Slam-Turniers einzuziehen. Die Weltranglisten-65. unterlag der an Position vier gesetzten Ukrainerin Jelena Switolina nach 77 Minuten 1:6, 5:7. Zum fünften Mal seit 2015 verlor Witthöft in Melbourne, Paris, New York oder Wimbledon in der dritten Runde. Damit ist die Weltranglistenerste Angelique Kerber als letzte von ursprünglich acht Deutschen im Dameneinzel noch im Turnier. Die Vorjahresfinalistin trifft am Samstag auf Shelby Rogers aus den USA.