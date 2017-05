Christian Papendick, Rudolf Schmenger, Swen Ennullat, Antoine Deltour, Edward Snowden: Sie alle sind Whistleblower. Brauchen wir sie, oder richten sie am Ende etwa noch größeren Schaden an?

von Ina D'hondt, Brüssel

Vor gut einem Jahr hat die Enthüllung der Panama Papers weltweit für Aufsehen gesorgt. Auch Luxemburgs Ex-Regierungschef Jean-Claude Juncker geriet wegen der Steuerpraxis seines Landes ins Visier. Vor allem Deutschland sollen dadurch Steuereinnahmen in Millionenhöhe entgangen sein.

Ein Ausschuss des Europaparlaments untersucht seit dem vergangenen Jahr die Enthüllungen um die "Panama Papers". Im Frühjahr 2016 hatte ein internationales Journalistennetzwerk aufgedeckt, wie Panamas Finanzkanzlei Mossack Fonseca dutzenden Prominenten half, Steuern zu umgehen. Geladen zur Anhörung war Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Wenig aufgeregt ist die Stimmung, als Juncker vor den Abgeordneten im Europaparlament erscheint. 20 Jahre lang war er Finanzminister in Luxemburg und zwischen 1995 und 2013 gar Ministerpräsident des Großherzogtums. Sein härtester Widersacher ist der Grünen-Politiker Sven Giegold. Er fordert vor der Anhörung, Juncker müsse endlich "die Verantwortung für seine Fehler in der Vergangenheit" übernehmen.

Studie: Steuerausfälle in Deutschland

Seine Fraktion hatte extra eine Studie erstellen lassen, in der es heißt, die Steuerpolitik Luxemburgs hätten zu enormen Steuerausfällen in 10 anderen EU-Ländern geführt. Am stärksten betroffen ist laut Studie Deutschland. Dort seien dem Fiskus allein zwischen dem 1.7. 2005 und dem 31.12. 2016 etwa 177,7 Millionen Euro entgangen.

Hintergrund ist die europäische Zinsbesteuerungsrichtlinie, die 2005 in Kraft trat und Steuerflucht in Steueroasen eigentlich verhindern sollte. Doch das Luxemburg unter Jean-Claude Juncker erwirkte damals eine Ausnahme. Die Grünen-Studie verweist nun darauf, dass noch während der Verhandlung der Richtlinie in Luxemburg die Gründung von Offshore-Firmen über die Kanzlei Mossack Fonseca sprunghaft anstieg - bis auf die Zahl von fast 1.300 allein im Jahr 2005.

Schon zu Anfang nimmt Sitzungsleiter Werner Langen (auch ein Christdemokrat wie Juncker), den Kritikern den Wind aus den Seglern, es sei nicht Ziel, irgendjemanden anzuklagen und ohnehin sei nichts in der Studie neu.

"Sie überschätzen meine Talente"

Es ist nicht das erste Mal, dass Juncker den EU-Abgeordneten zur Steuerpraxis seines Heimat-Landes Rede und Antwort stehen muss. Kurz nach seinem Amtsantritt als Kommissionschef hatte Ende 2014 ein Recherchenetzwerk über hunderte Fälle berichtet, in denen multinationale Konzerne in Luxemburg auf Kosten anderer EU-Länder Steuerzahlungen vermieden. Nutznießer waren unter anderen der Internet-Händler Amazon und der Autobauer Fiat.

Doch 2015 wiegelte Juncker ab "Ich habe in Luxemburg kein System der Steuerhinterziehung, der Steuerhintertreibung oder der Steuervermeidung zu Lasten anderer europäischer Staaten erfunden. Sie überschätzen meine Talente, mein Wissen und mein Können. Ich hätte das überhaupt nicht machen können." Das bestätigt er auch heute wieder: "Ich habe nie, nie konkrete steuerliche Maßnahmen mit einem Betrieb verabredet. Dafür ist in Luxemburg die Steuerverwaltung verantwortlich".

Für fairen Steuerwettbewerb

"Wir lebten in einer vollkommen anderen Welt", fügt Junker später hinzu. Er wolle, dass seine Glaubwürdigkeit nicht an dem gemessen werde, "was ich wie andere als Land oder als Regierung zu verantworten haben, sondern dass sie die Glaubwürdigkeit dieser Kommission an dem messen, was wir jetzt tun".

Für Steuerwettbewerb sei er, aber ein fair müsse es sein. Dass er dafür eintrete, habe seine Kommission von Anfang an unter Beweis gestellt und insgesamt 12 Gesetzesinitiativen vorgelegt, die dafür sorgen würden, unter anderem gegen Geldwäsche und für mehr Steuertransparenz. Weitere zur Regulierung von Finanzintermediären oder den Schutz von Whistleblowern würden demnächst folgen. Das nicht alle Mitgliedsländer an einem Strang könne man nur durch Vertragsänderungen erreichen, indem man auch in der Finanzpolitik auf Mehrheitsentscheidungen setze.

"Blind für die Vergangenheit"

Doch deutlich mehr liefern müsse Juncker, wenn er sich vom Saulus zum Paulus kehren wolle, argumentiert der SPD Politiker Peter Simon und verweist auf die bisherige Liste von Geldwäscheparadiesen. Auf der finden sich derzeit zwar Afghanistan und Nordkorea, aber von Panama zum Beispiel sei keine Rede.

Auch da hatte Juncker Nachbesserungen versprochen. 19 Fragen später ist die Anhörung doch gemütlicher verlaufen, als es sich viele gewünscht hätten. "Juncker ist blind für die Vergangenheit und lehnt da jede Verantwortung ab. Das ist enttäuschend", sagt Sven Giegold nach der Anhörung, aber für die Zukunft zeige er Handlungswillen. "Da hat diese Kommission mehr gemacht, als jede andere vor ihr. Solange sie weiter so macht, sind Rücktrittsforderungen fehl am Platz".