Trennt der US-Präsident nicht sauber zwischen Amt und seinen Unternehmungen? Das zumindest werfen ihm zwei Staatsanwälte vor - und erhoben Klage. So profitiere Trump etwa davon, dass ausländische Staatsgäste in seinem Hotel nahe des Weißen Hauses übernachten.

Maryland

dem US-Präsidenten

Die Generalstaatsanwälte des US-Staatesund der Hauptstadt Washington D.C. haben eine Klage gegen Donald Trump auf den Weg gebracht. Sie werfenvor, die Verbindungen zu seinem Geschäftsimperium als Präsident nicht gelöst zu haben, was gegen die Verfassung verstoße.

Maryland

Brian Frosh und Karl Racine gaben die Entscheidung am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Washington bekannt. Die Klage sei bei einem Gericht ineingereicht worden. Sie verwiesen auf Trumps Mietverträge, Immobilien und andere Geschäftsverstrickungen in aller Welt, die nach einer Verfassungsklausel einen Interessenskonflikt darstellten, so die Staatsanwälte.

Umgebucht ins Trump-Hotel

Die Klage stützt sich auf die sogenannte Vergütungsklausel: Sie untersagt es US-Beamten, Geschenke oder andere Vorteile von ausländischen Regierungen anzunehmen. Das aber werfen die Staatsanwälte Trump vor.

Trump

Zentraler Punkt in dem Fall ist demnach ein Hotel, das Trump im vergangenen Jahr eröffnete. Das Trump International Hotel befindet sich in einem geleasten, staatlichen Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Weißen Haus. Ganze Regierungsdelegationen übernachten dort. Die Regierung von Saudi-Arabien etwa, zu derzuletzt sehr freundschaftliche Bande pflegte, soll dort Hunderttausende Dollar ausgegeben haben. Die "Washington Post" nannte Beispiele für ausländische Regierungen, die das Hotel anderen Unterkünften vorzogen oder sogar in letzter Minute in das Trump-Hotel umbuchten.

Trump

Trump

Die Erfolgsaussichten,mit solch einer Klage tatsächlich ernsthaft in Gefahr zu bringen, werden als gemischt eingeschätzt. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe zurück. Die Klage sei parteipolitisch gefärbt.habe sich kein Fehlverhalten vorzuwerfen.

"Interessenskonflikt bedroht Demokratie"

Trump

"Die Interessenskonflikte des Präsidenten bedrohen unsere Demokratie", sagte Marylands Generalstaatsanwalt Frosh. "Wir können die anhaltenden Verstöße des Präsidenten gegen die Verfassung und seine Missachtung der Rechte der amerikanischen Bevölkerung nicht als den neuen akzeptablen Status quo behandeln." Sein Washingtoner Kollege Racine sagte,habe darüber gesprochen, eine Grenze zwischen der Präsidentschaft und seinen zahlreichen Unternehmen und Immobilien zu ziehen. Dem sei er aber nicht nachgekommen.

Eine Nichtregierungsorganisation hatte bereits im Januar eine ähnliche Klage eingereicht. Bei der am Montag einzureichenden Klage handelt es sich aber um die erste, die seitens der Behörden erhoben wird. Zwar hatte Trump das Tagesgeschäft seiner Unternehmen nach seinem Amtsantritt auf seine Söhne übertragen, die Firmen aber nicht verkauft.

Trump

Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf die Klage.hatte eine frühere, ähnliche Klage zu der Klausel als "total unbegründet" abgewiesen.