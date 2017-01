von Jutta Sonnewald

Sie hat einen der schwierigsten und zugleich wichtigsten Jobs in Deutschland: Jutta Cordt ist neue Leiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg. Sie habe Nerven so stabil wie die Stahlseile der Golden Gate Bridge, sagt sie selbst. Die dürfte sie brauchen.

Jutta Cordt ist Managerin, 53 Jahre alt, verheiratet und beruflich schon viel herumgekommen. Geboren im Ruhrgebiet, ging sie nach ihrem Jura-Studium für ein Referendariat in eine Rechtsanwaltskanzlei in die USA. Zurück in Deutschland wurde ihr Metier der Arbeitsmarkt. Seit mehr als 20 Jahren war sie im Dienste der Arbeitsagentur tätig - an den verschiedensten Stellen, in den unterschiedlichsten Regionen. Zuletzt leitete Jutta Cordt die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. Dort gelang es ihr, die Zahl der Langzeitarbeitslosen in zwei Jahren um 10.000 auf 56.000 zu senken.

Arbeit "für Menschen und Lebensperspektiven"

Als sie gefragt wurde, ob sie den Job wechseln und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg leiten wolle, habe sie nicht lange überlegen müssen, sagt sie. "Ich habe ja schon in der Bundesagentur für Arbeit für Menschen und Lebensperspektiven gearbeitet - und das ist hier im BAMF ja eine besondere Herausforderung. Das finde ich sehr, sehr reizvoll." Zum 1. Januar hat sie die Leitung übernommen, ab 1. Februar wird sie offiziell Präsidentin der Behörde.

Jutta Cordt folgt auf Frank-Jürgen Weise, der den Posten im Herbst 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle übernommen hatte. Seine Aufgabe war es, das Chaos in der Behörde zu beseitigen - durch Personalaufbau, neue Strukturen und Digitalisierung. Trotz Fortschritten ist ein Berg von rund 400.000 nicht entschiedenen Asylanträgen liegengeblieben. Den muss Jutta Cordt nun beseitigen. Daher ist sie auch nicht bereit - trotz sinkender Flüchtlingszahlen - Personal im Amt abzubauen. "Wir haben qualifizierte Mitarbeiter, die letztes Jahr neue Prozesse eingeleitet haben. Diese Arbeit wollen wir fortführen, um Entscheidungen zu beschleunigen. Dabei wollen wir auch schauen, wie wir Wartezeiten verkürzen oder Dolmetscher besser nutzen können", sagt Cordt.

Verhältnis zum Personalrat ist angespannt

Seit Oktober hatte Cordt Gelegenheit, als Vize neben ihrem Vorgänger Frank-Jürgen Weise das BAMF und seine Mitarbeiter kennenzulernen. Dabei ließ sie sich die Arbeit der verschiedensten Abteilungen im Haus zeigen und erklären. Im Urkundenlabor schien die Managerin fasziniert, wie man mit modernster Technik feststellen kann, ob ein Pass oder eine Geburtsurkunde echt ist oder gefälscht.

Top informiert und immer gut vorbereitet zu sein - das ist eine der Maximen dieser Karrierefrau. Jutta Cordt gilt als durchsetzungsfreudig, beherrscht, mit scharfem Verstand. Auch diplomatisches Geschick soll sie immer wieder bewiesen haben, im Umgang mit den unterschiedlichsten Akteuren. Sie habe Nerven so stabil wie die Stahlseile der Golden-Gate-Brücke, sagt Jutta Cordt von sich selbst. Eine Eigenschaft, die ihr beim BAMF sicher zu Gute kommt, zum Beispiel mit dem Personalrat. Der hatte die Behördenspitze schon mehrfach verklagt, weil Weise Hunderte neue Asylentscheider eingestellt hatte - vorbei an der Arbeitnehmervertretung. Die neue BAMF-Chefin will die Wogen wieder glätten.

Ein Ventil für die Arbeit sei für sie das Joggen, erzählt Cordt. Und natürlich ihr liebstes Hobby: Motorradtouren gemeinsam mit ihrem Mann - auf ihrer 650er Moto Guzzi.