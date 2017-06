Bahnpendler in mehreren Bundesländern müssen zum Wochenstart mit teils erheblichen Verspätungen rechnen. Kabelbrände in Sachsen, Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen legten Bahnhöfe und Signale lahm. Extremismus-Experten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach zwei Bränden an Zuggleisen in Hamburg prüft der Staatsschutz, ob es sich um einen politisch motivierten Anschlag handelt. In der Nacht zum Montag hätten im Stadtteil Eidelstedt und im Bereich Höltigbaum Kabel neben den Gleisen gebrannt, erklärte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Eine Sprecherin der Deutschen(DB) sagte, der Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Lübeck sei zwischen Rahlstedt und Ahrensburg unterbrochen. Sie sprach von Vandalismus.

Operatives Abwehrzentrum ermittelt in Sachsen

In Sachsen ist das Operative Abwehrzentrum der Polizei (OAZ) eingeschaltet worden, teilte die Bundespolizei in Pirna mit. Dort wurden nach bisherigen Erkenntnissen an vier Bahnstrecken Kabelschächte angezündet, unter anderem in den Leipziger Stadtteilen Mockau und Engelsdorf. Dadurch seien Signalanlagen zerstört worden.

Nach Angaben der Deutschen Bahn sind in Sachsen sowohl der Fern- als auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr betroffen. Reisende und Pendler auf den Strecken Leipzig-Dresden, Leipzig-Coswig, Leipzig-Chemnitz, Leipzig-Halle und Leipzig-Erfurt müssen demnach mehr Zeit einplanen. Fernverkehrszüge würden umgeleitet. Auf den Regional- und S-Bahn-Verbindungen müsse mit deutlichen Verspätungen gerechnet werden. Wegen der defekten Signalanlagen seien Streckenteile nicht befahrbar. Diebemüht sich nach eigenen Angaben um Ersatzverkehr durch Busse.

Berlin: Vier S-Bahn-Linien lahmgelegt

In Berlin legte ein Kabelbrand den S-Bahnhof Treptower Park lahm. Die Einschränkungen im Berufsverkehr sind erheblich, betroffen seien die Linien S41, S42, S85 und S9, teilte die Berliner S-Bahn mit. Das Unternehmen empfiehlt, den Bahnhof weiträumig zu umfahren. Wie lange der Zugverkehr noch beeinträchtigt bleibt, war zunächst nicht abzusehen. "Da wollen wir erstmal keine Prognose wagen", erklärte ein Bahnsprecher.

Wie es zu dem Brand in Berlin kam, war am Morgen noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt prüfe, ob Vorsatz oder technischer Defekt vorliegt, twitterte die Polizei. "Das Ergebnis sollte man abwarten", betonte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien von einem "Anschlag" berichtet. "Eine Aufsicht hatte am frühen Morgen starken Rauch neben den Gleisen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert", sagte ein Polizeisprecher. Der Rauch kam aus einem Kabelschacht, der zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Sonnenallee liegt. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand.

Einschränkungen zwischen Dortmund und Bochum

Im Ruhrgebiet brannte ein Kabelschacht entlang der Bahnstrecke in Dortmund, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatten Unbekannte in der Nacht die Kabel vermutlich mit Brandbeschleuniger angezündet. Bei dem Feuer seien unter anderem Signalkabel beschädigt worden. Von den Einschränkungen sind nach Angaben der Deutschen Bahn die Linien RE1, RE6 und RE11 betroffen. Zwischen Dortmund und Bochum komme es auf beiden Richtungen zu Verspätungen zwischen zehn und 15 Minuten.