Der 1.FC Köln hat die Verträge mit drei Leistungsträger verlängert. Kapitän Matthias Lehmann unterschrieb bis Juni 2018 bei den Rheinländern, Frederik Sörensen bleibt bis 2021 und Marcel Risse erhielt einen Vertrag bis 2022. Lehmann ist seit 2012 beim FC, sein alter Kontrakt endete am Saisonende, der des Dänen Sörensen wäre im Sommer 2019 ausgelaufen. Der derzeit verletzte Risse sieht seine Zukunft ebenfalls langfristig in Köln. "Ich weiß, was ich am FC habe. In unserem Miteinander spüre ich Kontinuität und Verlässlichkeit", so Risse, der nach einem Kreuzbandriss ein Reha-Programm absolviert.