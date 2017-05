Mit Razzien in mehreren Bundesländern ist die Bundesanwaltschaft gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der sogenannten Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Es gehe um drei namentlich bekannte Beschuldigte, sagte ein Sprecher der Behörde. Festnahmen gab es bisher nicht.

Durchsuchungen hätten in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt stattgefunden, sagte ein Sprecher in Karlsruhe. Es gehe um drei Personen, von denen zweien eine Mitgliedschaft im IS und einer anderen die Unterstützung des IS zur Last gelegt werde. Darüber hinaus werde gegen zwei Beschuldigte wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Ein Polizeisprecher in Leipzig bestätigte, dass am frühen Morgen in der Stadt in Amtshilfe für die Bundesanwaltschaft mehrere Objekte durchsucht worden seien.

Bisher keine Festnahmen

Die Beschuldigten sollen dem Umfeld der ebenfalls von den Behörden verfolgten Abd Arahman A. K. und Ahmad A. A. angehören. Festgenommen wurde bisher niemand.

In Leipzig wurden nach Angaben der Polizei drei Objekte durchsucht. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung wurden Wohnungen in Volkmarsdorf, Mockau und Connewitz durchsucht. Erst in der vergangenen Woche hat es in Wachau nahe Leipzig einen Anti-Terror-Einsatz gegeben. Die Bundesanwaltschaft ließ ein mutmaßliches-Mitglied festnehmen.

De Maizière spricht von entschlossenem Zugreifen der Behörden

Bundesinnenminister Thomas de Maizière wollte sich nicht zu weiteren Details der Maßnahmen äußern. Die Razzien zeigten aber, "dass die Sicherheitsbehörden gerade auch in der letzten Zeit im Bereich des internationalen Terrorismus entschlossen zugreifen", sagte er vor Journalisten in Berlin.