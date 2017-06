Iraks Armee kesselt IS in Mossul ein

Es gehe jetzt um eine Neuordnung territorialer Gebiete, erklärt Dr. Martin Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Da russische Streitkräfte in Syrien auch am Boden präsent sind, ist die russische Gestaltungsmacht dort stärker, als die der USA.

Im Nordirak versuchen Regierungstruppen, die Millionenstadt Mossul von der Besetzung durch den IS zu befreien. Sogar Kinder werden von den Islamisten in den Kampf geschickt. Nach Schätzungen der UNO werden noch immer bis zu 150 Tausend Zivilisten festgehalten.

Drei Jahre lang war der Lehrplan der Bayarik-Schule in Mossul bestimmt von den Vorstellungen des sogenannten IS. Kinder wurden Kindersoldaten. Nun liegt die Schule im befreiten Teil Mossuls. Die Lehrer versuchen, die Kinder von den IS-Ideologien zu lösen.

Die Schlacht um die nordirakische IS-Hochburg Mossul geht im historischen Stadtkern in die entscheidende Phase. Um sich vor Angriffen zu schützen hält die Terrormiliz IS dort tausende Zivilisten fest – als „menschliche Schutzschilder“.

Die Offensive der irakischen Armee auf die Altstadt von Mossul hat offenbar erfolgreich begonnen. Nach eigenen Angaben haben die Streitkräfte das Viertel binnen zwei Tagen eingekesselt. Die Altstadt ist das letzte Viertel Mossuls, das die Terrormiliz IS in ihrer einstigen Hochburg besetzt hält.

Eine gepanzerte Division habe den Bezirk Al-Schifaa eingenommen und damit den Ring um die Altstadt geschlossen, vermeldeten die irakischen Streitkräfte. Die Armee hatte die Erstürmung am Sonntag begonnen. Die komplette Eroberung der Stadt wäre faktisch das Ende des selbsternannten Kalifats des IS im Irak. In Syrien läuft derzeit eine Offensive auf Rakka, die faktische Hauptstadt des IS im Nachbarland.

General: "Wir nehmen uns viel Zeit"

Der Einsatz der irakischen Armee gilt als heikel. Bis zu 150.000 Zivilisten könnte der IS in der Altstadt gefangen halten und als "menschliche Schutzschilde" missbrauchen, befürchten die Vereinten Nationen. Das Rote Kreuz meldete bereits am Montag, dass viele Einwohner ums Leben gekommen seien. Jeden Tag behandelten Rot-Kreuz-Mediziner Dutzende neue Patienten. Das Kinderhilfswerk "Save the Children" forderte, es müsse alles unternommen werden, um die Zivilisten zu schützen - vor allem wenn sich die Offensive in die dicht bewohnten Gassen der Altstadt ausdehne.

"Wir nehmen uns viel Zeit", versichert der irakische General Walid Chalifa dem ZDF. "Wir wollen zivile Opfer vermeiden - eigentlich um jeden Preis. Es kann noch drei, vier Wochen dauern, bis der IS in Mossul geschlagen ist" - obwohl man eigentlich schneller vorankomme, als erwartet.

"Oft hundert Menschen in einem Haus"

Doch nur wenigen Anwohnern gelinge die Flucht, berichtet ZDF-Korrespondent Uli Gack aus der umkämpften Großstadt. Der IS feuere auf alle, die weglaufen wollten. "Das Kampfgebiet ist etwa einen Quadratkilometer groß", so Gack. "Zehntausende Menschen werden dort festgehalten unter fürchterlichen Bedingungen." Das wissen auch die Menschen in den befreiten Gebieten Mossuls. "Die Leute in der Altstadt sind auf kleinstem Raum eingesperrt", erzählt ein Anwohner. "Oft hundert Menschen in einem Haus - und dann diese Luftangriffe, die Artillerie, keine Lebensmittel. Das muss die Hölle sein."