"Du siehst mich." Das war das Motto des diesjährigen evangelischen Kirchentages. Der Wunsch nach Solidarität in Zeiten von Populismus und die Begeisterung beim Auftritt von Barack Obama schweißen zusammen.

Am Ende hält es die Zuhörer nicht mehr auf ihren Papphockern. "Was anderes soll uns retten, als die Vernunft?", hatte gerade Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Evangelischen Kirchentag zum Abschluss seiner Rede in die Menge gefragt. Er traf damit einen Nerv. Der Glaube und die Vernunft - der Bundespräsident erinnerte zum Reformationsjubiläum den Kirchentag noch einmal an die DNA der Reformation, die mit Martin Luther (1483-1546) vor 500 Jahren ihren globalen Siegeszug antrat.

Weniger Politik, mehr Spiritualität?

Zwar wird immer wieder gemutmaßt, die Evangelischen wünschten sich weniger Politik und mehr Spiritualität von ihren Kirchen. Doch die Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit in Zeiten von Populismus und vermeintlich einfachen Lösungen - das wurde auch aus dem Echo auf Steinmeiers Rede spürbar - ist wohl noch immer wach.

Den einen gemeinsamen Ruf zur Umkehr fanden die 140.000 Teilnehmer in Berlin dann vielleicht auch nicht, wohl aber Zusammenhalt. Zum großen Abschlussgottesdienst in Wittenberg - dem Ort, wo Martin Luther vor 500 Jahren mit seinem überlieferten Thesenanschlag die Reformation auslöste - wurden am Sonntag sogar bis zu 100.000 Gläubige erwartet.

Kein Zurückziehen in christlichen Wohlfühlkosmos

"Du siehst mich", lautete das Motto des Kirchentags. "Doch siehst Du mich wirklich?", hallte es in dem Trubel zurück. In einen christlichen Wohlfühlkosmos konnten sich die Besucher in ihren orangenen Schals nicht zurückziehen. Schon die Polizeipräsenz am Messegelände mit Gepäckkontrollen machte spürbar, dass niemand von der Terrorbedrohung ausgeklammert ist. Mitten in das Gespräch mit dem Großimam der Kairoer Al-Azhar Moschee über Frieden zwischen den Religionen platzte dann auch die Nachricht über den blutigen Anschlag auf koptische Christen in Ägypten.

Und dann war da noch Barack Obama: Zehntausende freuten sich über den Auftritt des früheren US-Präsidenten. Superstar und Lichtgestalt am Brandenburger Tor - schon am ersten Programmtag erreichte der Kirchentag seinen Höhepunkt.

Ruck oder Aufbäumen?

Bei einem Kirchentag im Festjahr des Reformationsgedenkens ging es natürlich auch um die Ökumene - und die von Kirchennahen wie -fernen gebetsmühlenartig wiederholte Frage: Können Protestanten und Katholiken die Teilung nach 500 Jahren nicht überwinden? Der Münchner Kardinal Reinhard Marx bekräftigte unter großem Applaus den Willen zur Annäherung der beiden Kirchen in Deutschland. "Wollen wir zusammengehen? Wir wollen es!", sagte Marx bei einer Begegnung mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm.

Natürlich gab es auch die Angebote, die einen Kirchentag erst zum Kirchentag machen: Die Bibel-Workshops, die Werkstätten, in denen Besucher Freundschaftsbänder knüpften. Bio-Bratwurst und Fair Trade-Kaffee gehörten ebenso dazu wie vegane Hamburger.

Ob von dem Kirchentag 500 Jahre nach der Reformation ein Ruck ausgeht für die Kirchen? Nach vielen gut besuchten Foren und Aktionen zum Reformationsgedenken quer durch ganz Deutschland kommt erst einmal wieder der graue Alltag, in dem nicht nur leere Kirchenbänke den Verantwortlichen Sorge bereiten.