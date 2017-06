Kurz vor der Bundestagswahl stecken die Grünen in der Krise. Und auch wenn es keiner zugeben will: US-Präsident Trumps Ankündigung, aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen, kommt für die Grünen zum passenden Zeitpunkt. Nun spielen sie die Klima-Karte in der Hoffnung auf eine Trendwende.

von Stefanie Reulmann

Nach dem Anschlag in London fordert Kanzleramtsminister Peter Altmaier mehr internationale Kooperation im Kampf gegen den Terror. Man müsse "gesetzliche Grundlagen" schaffen, die es den Behörden ermöglichten, noch wirksamer gegen Terroristen vorzugehen, sagt er im ZDF.

Die Terroranschläge der letzten Jahre - in Frankreich, Großbritannien, aber auch in Deutschland - erforderten "eine Reaktion des Staates", sagt der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Man brauche "eine stärkere europäische Kooperation und Zusammenarbeit", auch was die Datenbanken anbelange. Die terroristische Bedrohung zeige auch, wie wichtig die "internationale Kooperation" sei, etwa mit den USA. Diese habe in der Vergangenheit geholfen "Anschläge zu vermeiden und Anschläge aufzuklären", so Altmaier.

Vorratsdatenspeicherung war "mühsamer Kampf"

Grundsätzlich müsse es möglich sein, "Gefährder und Menschen, die potentiell Anschläge begehen, zu überwachen", fordert er. Dafür müssten "gesetzliche Grundlagen" geschaffen werden, "dass man Daten, die es gibt, auch nutzbar machen kann im Kampf gegen den Terrorismus". Mit der Vorratsdatenspeicherung habe die Koalition in dieser Legislaturperiode bereits einiges erreicht, auch wenn es "ein mühsamer Kampf" gewesen sei, wie Altmaier betont.

Er lobt sowohl Innenminister Thomas de Maizière als auch den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann für deren Vorschläge zur Sicherheitspolitik. Man habe aber eben "immer auch das Problem, dass wir in der Koalition dafür Mehrheiten finden müssen", sagt der CDU-Politiker.

Trumps Entscheidung "falsch"

Das Vorgehen des US-Präsidenten Donald Trump beim G7-Gipfel kritisiert Altmaier im ZDF deutlich. "Die Kündigung des Klimaschutzabkommens halten wir eindeutig für falsch." Man müsse an der Klimaveränderung arbeiten - im Interesse aller Menschen, die davon betroffen seien. "Europa war immer ein Antreiber im Kampf um mehr Klimaschutz, und das wird auch in den nächsten Jahren so sein", sagt er. Entscheidend sei, "dass die großen Emittenten von Kohlendioxid, nämlich die USA, China, Indien und Europa dieses Abkommen in die Tat umsetzen", sagt der CDU-Politiker, "nur dann können wir den Klimawandel verlangsamen oder gar stoppen".

Es sei ein "mühsamer Prozess", trotzdem "geben wir die USA nicht auf", sagt Altmaier. Man habe in den letzten Jahren immer daran gearbeitet, bis man die anderen Länder "mit an Bord hatte". Am Beispiel China habe sich das bewährt, "denn die Chinesen tun heute sehr viel mehr für Klimaschutz als noch vor wenigen Jahren", lobt Altmaier. Wenn sich die USA nun zurückzögen, müssten "wir als Europäer überlegen, welche Antwort wird darauf geben", sagt Altmaier. Das erfordere eine gemeinsame Kraftanstrengung aller europäischen Länder.