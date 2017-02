Im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“ sollen US-Soldaten an Nato-Manövern in osteuropäischen Ländern teilnehmen. Es wurden bereits amerikanische Panzer nach Polen verlegt. Russland sieht dies als Provokation, Polen als Symbol der Solidarität.

Der polnischen Regierung ist das Weltkriegsmuseum in Danzig ein Dorn im Auge. Die Ausstellung in Danzigs Weltkriegsmuseum zeigt Polen als Helden, Opfer - und Täter. Es geht um die Frage: Welche Wahrheit wird dort gezeigt?

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist heute in Polen. Themen sind unter anderem die Zukunft der EU nach dem Brexit und die Solidarität innerhalb Europas. Merkel will die Europa- und vor allem EU-kritischen Nachbarn wieder vom Sinn der Gemeinschaft überzeugen.

Mit der polnischen Regierungschefin Szydlo hat Kanzlerin Merkel bei ihrem Besuch in Warschau eine enge Kooperation in EU-Fragen vereinbart. Auch beim Thema Russland-Sanktionen sind sich die beiden einig. Merkel hob hervor, wie wichtig unabhängige Justiz und Medien sind.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) führte dabei nach einem Gespräch mit Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo am Dienstag in Warschau die geschichtliche Rolle der freien polnischen Gewerkschaft Solidarnosc in der Zeit des Sozialismus an. "Solidarnosc hat auch mein Leben geprägt", betonte Merkel. Sie fügte hinzu: "Aus dieser Zeit wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind."

Deutsche Politiker hatten die Kanzlerin vor dem Besuch dazu aufgerufen, Demokratieverstöße von Polens nationalkonservativer Regierung zu kritisieren. Mit umstrittenen Reformen habe die PiS-Regierung nach ihrem Amtsantritt das Verfassungsgericht sowie öffentlich-rechtliche Medien unter ihre Kontrolle gebracht, werfen Kritiker ihr vor. Die EU-Kommission führt ein Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit.

Szydlo sagt Zusammenarbeit in der EU zu

Szydlo will mit Merkel in europapolitischen Fragen eng kooperieren. Als Themenfelder nannte sie nach einem Treffen mit Merkel in Warschau die in der EU heftig umstrittene Migrationspolitik und die Verteidigungspolitik. "Wir werden sehr eng zusammenarbeiten", sagte Szydlo.

Merkel sagte ihrer polnischen Kollegin eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu. Derzeit gibt Deutschland nur 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür aus. Das in der NATO vereinbarte Ziel liegt bei zwei Prozent. Merkel sprach von einer "Vielzahl von Gemeinsamkeiten" mit Polen in der Europapolitik. Es gebe aber auch unterschiedliche Vorstellungen. Neben Szydlow trifft Merkel auch Präsident Andrzej Duda und den Vorsitzenden der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS, Jaroslaw Kaczynski.

Gegen Lockerung der Russland-Sanktionen

Merkel und Szydlo sprachen sich klar für eine Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Russland aus. Merkel bekräftigte, dass die Sanktionen nur gelockert werden könnten, wenn es Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens gebe. "Nach wie vor ist die Situation unzufriedenstellend, Minsk ist nicht implementiert und deshalb können die Sanktionen auch zurzeit nicht aufgehoben werden", sagte sie. Auch Szydlo betonte, dass die Sanktionspolitik beibehalten werde, wenn sich Russland nicht bewege.

Merkel hatte zuvor mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Zuletzt war die Gewalt in der Ostukraine wieder eskaliert. Dort kämpfen prorussische Separatisten gegen Regierungstruppen. Im Minsker Abkommen wurde vor zwei Jahren ein Fahrplan zu einer Friedenslösung vereinbart. Die Vereinbarung wurde aber bis heute kaum umgesetzt. US-Präsident Donald Trump hat eine Debatte über eine Lockerung der Sanktionen eröffnet. Aus seiner Regierung kommen aber widersprüchliche Signale zu dem Thema.