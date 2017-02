Achim Winter fragt über die Lust am Lästern nach und warum Klatsch und Tratsch so wichtig scheinen.

Wer am Arbeitsplatz von Kollegen gezielt schikaniert wird, leidet oft stark. Dabei stellt sich oft die Frage: Ist es noch Tratsch oder schon Mobbing? Im heute.de-Interview erklärt Karriereberaterin Madeleine Leitner, warum die Grenzen schwer zu ziehen sind und was Mobbing-Opfer tun können.

Wie lässt sich Mobbing am Arbeitsplatz erkennen?

Madeleine Leitner ... ... ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin in München. Als Karriereberaterin hat sie seit vielen Jahren mit Mobbing-Opfern zu tun.

Das ist pauschal schwer zu beantworten. Den Begriff"Mobbing" gibt es in Deutschland erst seit 1994. Er ist definiert als systematische Schikane, die mit einer gewissen Häufigkeit über einen längeren Zeitraum auftritt.Das Problem ist, dass es beim Mobbing so viele Spielarten gibt, dass man es nur schwer greifen kann. Die Palette ist also extrem breit. Das geht vom Anbrüllen der Menschen bis zu spitzen und rufschädigenden Bemerkungen hinter deren Rücken. Auch das fehlende Zurückgrüßen oder das Aufhören der Gespräche, wenn man den Raum betritt, können Hinweise darauf sein. Das Streuen von Gerüchten oder Aufbauschen von Kleinigkeiten gehören ebenfalls dazu.

Wenn es so viele Ausprägungen gibt, ist es für Betroffene schwierig, Mobbing tatsächlich zu erkennen.

Das stimmt. Perfide sind die kleinen unterschwelligen Bemerkungen, die weh tun können. Es kommt auch noch hinzu, dass Menschen unterschiedlich empfindlich sind. Manche sehen grundsätzlich alles als Angriff auf sich. Andere sind da unempfindlicher. In einer Untersuchung zu Mobbing-Opfern kamen zwei Persönlichkeitsmerkmale heraus: Sie sind oft ungewöhnlich, weil sie zum Beispiel optisch anders oder auch schlauer sind, als die anderen. Außerdem sind sie auch irritierbar und lassen sich leicht verunsichern. Es hängt also auch mit einem mangelnden Selbstbewusstsein zusammen, ob man Mobbing-Opfer wird oder nicht.

Was sind Gründe für Mobbing?

Es geht besonders um die Ausübung von Macht und die Kompensation eigener Komplexe. Oft sind es ja Menschen, die sich selbst klein und schäbig fühlen, weil sie selbst auch so aufgewachsen sind. Sie sind also nicht souverän und können es nicht ertragen, dass Arbeitskollegen besser sind als sie. Weil sie neidisch auf diese Konkurrenten sind, wollen sie diese natürlich klein halten. Besonders in großen Konzernen sind das die üblichen Methoden, um nach oben zu kommen. Wer das nicht verträgt oder durchschaut, hat dort keine Chance. In vielen Karriereratgebern werden diese Spielregeln auch vermittelt. Im Prinzip sind das Anleitungen zum Mobben. Und in der Gesellschaft wird das alles mittlerweile als normal hingenommen, weil es kaum noch Unrechtsbewusstsein gibt.

Wann tritt Mobbing denn speziell auf?

So lange eine Firma wächst und es genug Stellen gibt, haben Sie weniger Probleme mit Mobbing. Sobald das Unternehmen aber stagniert oder Arbeitsplätze abgebaut werden, tritt es verstärkt auf. Dann müssen die Mitarbeiter auch um die Stellen intensiver konkurrieren. Mobbing wird auch genutzt, um systematisch Personalabbau zu betreiben. Eine exemplarische Maßnahme von Chefs: unrealistische Ziele setzen, die von den Mitarbeitern nicht erreicht werden können. Wenn diese dann wie beabsichtigt nicht erreicht werden, kann man die Leute abmahnen - die perfekte Zwickmühle. Vielen Konzernen geht es heutzutage ja nicht mehr so gut. Darum ist Mobbing immer noch so verbreitet.

Wie verhält man sich als Mobbing-Opfer richtig?

Wenn man vermutet, gemobbt zu werden, sollte man sich sofort dagegen wehren. Am besten ist, man spricht das direkt beim potentiellen Mobber an. Wichtig ist, dass man sich den Schuh nicht anzieht, weil man sonst in eine Selbstwertspirale nach unten gerät. Meistens hören die Mobber dann damit auf, weil sie merken, dass das Opfer nicht mitspielt. Denn zum Mobbing gehören immer zwei.

Das Interview führte Benjamin Esche.