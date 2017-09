Die an Nummer sechs gesetzte Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Seoul bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 30-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Amerikanerin Kristie Ahn mit 5:7, 5:7 und verspielte dabei in beiden Sätzen jeweils eine klare Führung. Damit ist beim mit 250.000 Dollar dotierten Turnier in Südkoreas Hauptstadt keine deutsche Spielerin mehr vertreten. Bereits am Dienstag war Andrea Petkovic in ihrem Auftaktmatch mit 2:6, 5:7 an der Tschechin Denisa Allertova gescheitert.