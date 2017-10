Video Verwirrspiel in Katalonien

"Die Unabhängigkeit Kataloniens sollte man nicht so dramatisch sehen", so Oriol Serra, Korrespondent des Katalonischen Fernsehens TV3. Es sei ein friedlicher, quer durch die Bevölkerung gehender Prozess. Eine neutrale Vermittlung sei sehr dringend.

Am Abend hatte Kataloniens Regierungschef Puigdemont die Unabhängigkeit erklärt – um sie im nächsten Atemzug wieder zu verschieben. Was bedeutet sein Vorgehen und wie reagiert die spanische Zentralregierung in Madrid? Für 16 Uhr wird eine Rede von Ministerpräsidenten Rajoy erwartet.

Die Rede Rajoys sei der erste Schritt hin zur Aktivierung des Artikels 155 der Spanischen Verfassung – so die ZDF-Reporterin Susana Santina. Dieser Artikel ermöglicht es, die katalanische Regionalregierung zu entmachten.

Die spanische Regierung setzt der Führung in Katalonien das Messer auf die Brust. Sollte sie an ihrer Unabhängigkeitserklärung festhalten, könnte sie entmachtet werden. Gleichzeitig stellt Oppositionsführer Sánchez den Katalanen eine neue Autonomieregelung in Aussicht.

Spaniens Regierungschef Marianohat der katalanischen Regionalregierung Gesetzesbruch vorgeworfen. Mit dem Unabhängigkeitsreferendum habe die katalanische Führung Straßenproteste angestachelt, um dem Vorhaben falsche Legitimität zu geben, sagteam Mittwoch. Das Referendum sei Teil einer Strategie, "eine Unabhängigkeit durchzusetzen, die wenige wollen und die für niemanden gut ist". Niemand sollte darauf stolz sein, sagte er.

stellte die Weichen für eine mögliche Entmachtung der katalanischen Regierung gestellt. Er verlangte am Mittwoch Klarheit darüber, ob Katalonien auf seiner Unabhängigkeitserklärung beharre. Wenn ja, könnte die Zentralregierung gezwungen sein, Katalonien die Autonomie zu entziehen, sagte. Gleichzeitig stellte Oppositionschef Pedro Sánchez in Absprache mitein neues Autonomiestatut für Katalonien in Aussicht.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hatte am Dienstag in seiner Rede vor dem Parlament in Barcelona gesagt, das Ergebnis des Referendums vom 1. Oktober berechtige seine Regierung, die Unabhängigkeit Kataloniens zu erklären. Ein entsprechendes Schriftstück unterzeichneten er und separatistische Abgeordnete dann auch. Puigdemont erklärte aber, er wolle die tatsächliche Ausrufung der Unabhängigkeit zunächst aussetzen und einen Dialog führen, um die Spannungen zu reduzieren und eine Vereinbarung mit Madrid zu erreichen.

Madrid nicht bereit für Vereinbarung

Die Zentralregierung zeigte aber wenig Bereitschaft für irgendeine Vereinbarung. Denn sie wertet das Referendum als illegal und verfassungswidrig. Puigdemont solle klarstellen, ob er und seine Regierung nun eigentlich die Unabhängigkeit erklärt hätten oder nicht, sagtenach einer Dringlichkeitssitzung seines Kabinetts. Er und das katalanische Parlament hätten nur Verwirrung gestiftet. Ganz Spanien brauche erst einmal Klarheit darüber, wo man stehe. Diese Klarheit sei auch mit Blick auf den Verfassungsartikel nötig, der der Zentralregierung die Entmachtung der Regionalregierung erlaubt, sagte

Im Verfassungsartikel 155 ist festgelegt, dass die Zentralregierung die gesamte oder die teilweise Kontrolle über die Behörden in einer der 17 Regionen Spaniens übernehmen darf, wenn diese sich nicht an ihre gesetzlichen Verpflichtungen halten. Das Prozedere sieht erst eine Kabinettssitzung und anschließend eine Warnung an die Regionalregierung vor, sich zu fügen. Das hatam Mittwoch grundsätzlich bereits erledigt.

Als nächstes könnte dann der von Rajoys Volkspartei kontrollierte Senat die Entmachtung Kataloniens bestätigen. Auch die oppositionellen Sozialisten stärktenden Rücken, holten sich im Gegenzug aber ein Bekenntnis der Volkspartei zu einer Verfassungsreform. Parteiführer Sánchez sagte, er habe mitvereinbart, innerhalb von sechs Monaten Gespräche über eine Verfassungsreform in Bezug auf die Autonomierechte der spanischen Regionen aufzunehmen. Katalonien solle damit ermöglicht werden, ein Teil Spaniens zu bleiben, sagte Sánchez.